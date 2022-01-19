УФСБ по Омской области: полицейскому дали 9 лет за фальсификацию служебных показателей и сбыт наркотиков

Хитроумная схема экс-полицейского не принесла ему карьерного роста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января Первомайский районный суд в Омске вынес приговор в отношении майора полиции Николая Корнейчика. Экс-полицейского задержали и заключили под стражу в мае 2021 года сотрудники УФСБ России по Омской области.

Схема работы правоохранителя была, как минимум, нестандартной. Изобретательный майор, в целях повышения показателей собственной работы, снабжал наркотиками заядлого наркомана. Тот, в свою очередь, за столь ценную плату, воровал телефоны или просто вырывал их из рук омичей на улице. Затем сдавал аппараты в ломбард, якобы на реализацию, а сим-карты предварительно вытаскивал и передавал «благодетелю» в погонах.

Полицейский Корнейчик оказывался не передовой преступления и раскрывал его в считанные минуты. На каком этапе такая схема вызвала недоверие со стороны спецслужб, не сообщается. По словам официального представителя УФСБ России по Омской области Ирины Руснак, в ходе задержания сотрудниками ведомства был изъят пакет с синтетическим наркотическим средством, предназначенный для исполнителя.

Решением Первомайского районного суда города Омска Корнейчик был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). На девять лет его отправили в колонию строгого режима.