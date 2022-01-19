Несколько сотен жителей омской деревни Николайполь остались в зиму без воды и денег

Жители более сотни дворов вынуждены ходить на колонку, расположенную на краю деревни Фото: Александр КОЦ

Почти десять тысяч рублей за «устройство внутридомовых сетей водоснабжения». Именно такая сумма - 9 600 рублей - указана в договоре, который заключила жительница деревни Николайполь Исилькульского района Валентина Залевская. Исполнителем работ выступает выступает ООО «СибРос», а вот фактическим исполнителем является компания «Лагранс». Из последних расходов, которые попросили подрядчики, - деньги на «прокол» трубы. И в который раз эту строчку расходов обещают сделать последней в списке, после обязательно появится долгожданная вода.

В итоге пользоваться таким простым благом цивилизации жители деревни мечтают уже полгода. Летом 2021 года реконструкцией старых сетей водоснабжения, по программе министерства сельского хозяйства. Но вот довести до ума проект до сих пор не удалось.

Назад в будущее

В минувшем году в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Исилькульском районе реконструирована насосная станция и построен дополнительный резервуар для запасов воды. Произведенные работы должны были закрыть потребность жителей целого района. В это же время по целевой программе регионального минсельхоза началась реконструкция старого водопровода в деревне Николайполь. Проект разрабатывали сельчане за собственные деньги. Много лет ждали, когда на их улицах появится чистая вода с хорошим напором. Но в итоге получили руины и пустые обещания.

В начале ноября, когда объект нужно было сдать, деревня напоминала поле боевых действий. Разрытые придомовые участки, горы земли и ни капли воды в доме. Тогда подрядчик пообещал, что все исправит за неделю. Но вот уже конец января 2022 года: чтобы пополнить свои запасы и напоить скот - жителям приходится ходить на колонку.

Сыграли на доверии

По рассказам николайпольцев, перед новым годом к ним нагрянули представители компании «Лагранс». Именно она выполняет работы на правах субподрядчика. Ходили по соседям и собирали деньги за подключение к центральному водопроводу. Отчаявшиеся жители отдавали последние сбережения, чтобы в их доме поскорее появилась вода.

Этот вопиющий случай подтвердили в управлении развития сельских территорий Омской области. Недобросовестный подрядчик решил таким образом «подзаработать» денег. На это уже отреагировали в ведомстве. Но о перспективах завершения проекта пока молчат, прогнозов по срокам исполнения тоже не делают.

- Контроль за этим подрядчиком у нас жесткий. Мы уже раз 25 туда выезжали. Даже без уведомления, - рассказывает начальник управления развития сельских территорий Омской области Николай Якушев. – Накануне стройконтроль принимал опрессовки. Но пока не приняли – недостаточный объем закачали. Резервуары чистой воды тоже были опрессованы, но недостаточно. Сейчас ведутся работы подрядчиком. Технологических нарушений много.

Что касается сбора денег, все это производится незаконно – отмечают чиновники. И просят жителей не сдавать никаких дополнительных средств. Связаться с самим виновником коммунального коллапса, нашей редакции пока не удалось.

Отчаяние

По целевым программам минсельхоза за последние 10 лет в Исилькульском районе проведена реконструкция водопроводных сетей и строительство новой насосной станции в селе Маргенау. Построены водопроводы к деревне Пучково и Гофнунгсталь. Но вот Николайполю пока повезло намного меньше. Деньги хоть и выделили, но люди все равно остались без воды. Слишком многое нужно исправить в «работе» строителей, чтобы добраться к логическому завершению.

А сейчас жители настолько отчаялись, что готовы обращаться в прокуратуру или идти на прием к главе региона Александру Буркову. Ведь самонадеянность недобросовестных исполнителей госконтракта уже перешла все границы.