Вопрос семейного насилия в Омске обострился до федерального масштаба

Сценарий жестоких отношений в семье формируется с самого детства. В основном, примером служат родители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летняя женщина стала очередной жертвой домашнего тирана. По словам соседей, это уже не первый случай, и раньше люди слышали периодические ссоры пары. Но на все вопросы о побоях женщина отвечала, что у нее всё в порядке. Сейчас отец семейства заключен под стражу, а двое детей остались без матери.

Спустя неделю еще одной жертвой бытовой ссоры стала 15-летняя девочка. Ее изнасиловал отчим. Историей сразу же заинтересовался Следственный комитет России. Сейчас дело находится под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.

Количество подобных случаев семейного насилия не уступает другим преступлениям. В последнее время даже стал популярным термин «абьюз». Слово можно расшифровать, как физическое и психологическое давление на другого человека. Правда, психологи говорят, зачастую абьюзивные отношения сама жертва признавать боится.

Жертва

По словам специалистов, домашнему насилию, в основном, подвергаются женщины и дети. Связывают это с семейными устоями. Примером могут быть отношения родителей, где папа предвзято относился к маме. Все это формирует подсознание будущей жены.

- В глазах страх и тоска. Она вовсе не пытается что-то изменить, она смирилась с этим. Это одна из типичных ситуаций, когда девочка вырастает в семье, где строгий отец. И позже она ищет в мужья такого же строго родителя, который будет определять ее жизнь, который будет решать ее проблемы. Но за это она платит своей свободой, - поясняет психолог Ольга Андронова.

Еще одним фактором, по словам специалиста, служат экономические показатели, когда женщина финансово зависит от мужчины: сложности с трудоустройством, либо маленький ребенок.

Первый шаг

Но есть и те, кто готов отстаивать свою правоту. Или просто устал терпеть. Но жить с тираном все-таки приходится. Ведь за всё время отношений муж оградил от общества настолько, что женщина перестает работать, общаться с подругами, а что хуже – с собственными родителями. Поддержки нет ни финансовой, ни физической. Бежать некуда и даже страшно. Но выход есть. Главное, решиться.

– Проще, когда есть какая-то группа поддержки. Не важно, те же мамочки, которые сидят на скамейке рядом с ней или это социальные службы, - считает психолог Ольга Андронова. - Социализироваться можно, если мы попробуем наладить мир в душе. То есть, если мы поможем познать человеку, откуда идет его стремление быть жертвой.

Психолог рекомендует в таких случаях обратиться в Центр социальной помощи. Там помогут даже тем, кто из дома сбежал, буквально, в одних тапочках и с маленьким ребенком на руках. Для отчаявшихся женщин предусмотрено отделение социальной гостиницы. Здесь предоставляют абсолютно бесплатно проживание и все самое необходимое: от продуктового набора до одежды. Также можно получить помощь юриста и психолога. Волонтеры помогут устроить ребенка в школу или детский садик, а постоялицу - на работу. Социализируют здесь женщин сразу по всем направлениям. Главное, чтобы появилось желание избавиться от прошлой жизни и почувствовать себя свободным человеком.

Бьёт – значит, любит?!

По статистике, в России каждая девятая женщина подвергалась бытовому насилию. Будь то муж, сожитель или бывший партнер. Правда, поговорка «бьёт – значит, любит?!» - постепенно теряет свою актуальность. Шаблон нестабильных семейных отношений разбивается об ужесточение законодательных актов и бдительность граждан. Психологи советуют более внимательно относиться к своему окружению. Ведь, может, именно ваша соседка по лестничной клетке может не осознавать всех тягот своей семейной жизни. А вы сможете стать ее единственной надеждой на спокойную жизнь.