После жалоб на огромные очереди в омской поликлинике №15 вакцинацию стали проводить в считанные минуты

Вадим Цыганков считает, что очереди значительно влияют на темпы вакцинации в регионе - чем они длиннее, тем меньше шансов у омичей сделать прививку.

Вчера в редакцию «КП-Омск» поступило видеообращение от жителя Омска Вадима Цыганкова, в котором он пожаловался на бесконечные очереди и медлительность персонала городской поликлиники №15. Мужчина утверждал, что трижды посещал поликлинику и ни разу не удостоился прививки от COVID-19.

После того, как видео было обнародовано, омский минздрав принес пациенту свои извинения и пообещал исправить ситуацию. Сегодня мужчина, при четвертом посещении медучреждения, наконец, был вакцинирован. Как он отметил в аудиообращении, без лишней проволоки. Теперь сам пациент благодарит за оперативную реакцию на проблему омское ведомство: