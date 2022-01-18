Что нужно знать омичам о новом штамме «омикрон»?

После контакта с зараженным вы можете заболеть уже на следующий день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ожидании пятой волны коронавируса, где по оценкам специалистов, доминирует новый штамм «омикрон», омское управление Роспотребнадзора дает ответы на самые важные вопросы о заболевании.

1. Чем симптомы «омикрона» отличаются от симптомов «дельты»?

В отличие от симптомов, вызываемых дельта-штаммом, при заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы, в целом, больше похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ: повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. У некоторых пациентов отмечаются низкие значения температуры тела, а у детей – высыпания. Большинство заболевших переносят инфекцию в легкой форме. Однако особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к омикрону, чем к предыдущим штаммам. Очевидно, что следует продолжать соблюдение всех ранее известных профилактических мер. При развитии симптомов заболевания необходимо как можно быстрее изолироваться, обратиться за медицинской помощью и строго соблюдать рекомендации по профилактике – носить маску, мыть руки, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

2. Говорят, штамм «омикрон» очень заразный. Где риски заразиться более высокие?

В связи с более высокой контагиозностью (заразностью) штамма омикрон вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает. По данным японских учёных, омикрон передаётся в 4,2 раза быстрее, чем его предшественник. Наиболее высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы: кашель, насморк, першение в горле. Использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, но не исключает полностью, особенно, при продолжительном контакте в одном помещении с заболевшим.

3. Какой инкубационный период у «омикрона»? Через какое время после заражения «омикроном» у человека появляются симптомы болезни?

Инкубационный период при заражении вариантом «омикрон» чаще всего составляет 3-6 дней. Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий, или через день после контакта.

Для дельта-штамма рассчитанная китайскими учёными средняя продолжительность инкубационного периода составила 4,4 дня. Для «омикрона» пока такой точной цифры нет. По предварительным расчётам южноафриканских врачей, инкубационный период протекает в течение 5 дней, но в разных группах населения он может отличаться. Быстрый рост числа заболевших в ряде стран указывает на сокращение инкубационного периода по сравнению с дельта-вариантом.

4. Через какое время после заражения этим вариантов тест на COVID-19 может оказаться положительным?

Как правило, тест на COVID-19 становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

5. Способен ли «омикрон» жить вне носителя?

Во внешней среде способность вируса к заражению с течением времени снижается. В целях оценки инфекционности варианта «омикрон» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора провел серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28ºC). Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа.

В целом, динамика снижения инфекционности варианта «омикрон» не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2. Применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания.