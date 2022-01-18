Омские медики ждут «омикрон» уже в феврале

Количество зараженных будет в пять раз больше, чем в предыдущие волны. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В ближайшие 4-5 недель доминирующим в регионе штаммом коронавируса станет «омикрон». Официальных сообщений не было, но первые случаи заражения уже выявляются. А, значит, за считанные недели штамм распространится.

Ведь если говорить о главных особенностях штамма «омикрон», вирусологи отмечают его высокую скорость распространения. В сравнении с «дельтой», доминирующей сейчас в Омской области, заразность «омикрона» оценивают выше в 2–7 раз. Это приведет к большому наплыву ковидных пациентов в омские медучреждения, что в сумме даст серьезную нагрузку на всю местную систему здравоохранения.

- Пока в регионе доминирует штамм «дельта», но через две-три недели картина может полностью измениться в пользу «омикрона», - заявил директор «Омского НИИ природно-очаговых инфекций» Николай Рудаков.

Лаборатория института с самого начала входит в список 14 специализированных лабораторий по изучению различных штаммов коронавируса. Два года назад, разумеется, ни один из ученых мира не мог предположить, что пандемия обернется для человечества нескончаемыми волнами мутирующего вируса. Сейчас в социуме циркулирует несколько разновидностей.

Чтобы максимально обезопасить себя от омикрона, необходимо пройти полную вакцинацию, а также обязательно ревакцинацию, более качественный состав иммунитета дает непосредственно перенесенное заболевание, считает профессор Рудаков.

Возможен новый локдаун

Омские власти пока не дают прогнозов, какими могут быть новые ограничения, связанные с всплеском заболеваемости. А вот, по словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, скорее всего, федеральные власти будут рассматривать всеобщий карантин, как метод борьбы с коронавирусной инфекцией. Но только после того, как ежедневно в стране начнут заболевать больше 100 тысяч человек. Но это не говорит о том, что власти не введут совершенно никаких ограничений. В ближайшее время они обсудят этот вопрос и предпримут соответствующие меры.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал об опасности «омикрона». По его мнению, вирус начнет атаковать россиян в ближайшее время. Причем ущерб будет колоссальным. Если «омикрон» начет активно распространяться в России, то россиянам стоит ожидать около полумиллиона зараженных каждые сутки.

Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором выразила свое мнение по поводу «Омикрона». Девушка уверена, что новая модификация не опасна для людей. Она сравнила африканский штамм с прививкой для антиваксеров, которые не желают вакцинироваться.

Кто-то в соцсетях сетовал на то, что «омикроном» заражаются не только взрослые, но и дети. Также ожидается, что пик нагрузки на российское здравоохранение произойдет 9 февраля и потребует 133,2 тысячи коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре прошлого года.

Прививка – наше все

Омский минздрав от точных прогнозов пока воздерживается. В ведомстве отмечают, что уже начата масштабная подготовка к приему и лечению пациентов.

- Если на данный момент для пациентов с COVID-19 развернуто 2 288 коек и более 40% из них свободны, то при необходимости можно будет оперативно ввести в оборот еще 1 735 коек. Такой опыт уже был в ноябре 2021 года, когда наблюдался рост заболеваемости штаммом «Дельта», - сообщила пресс-служба.

Также в министерстве здравоохранения решается вопрос о создании дополнительного резервного фонда стационарных мест, сейчас идет разработка схемы маршрутизации пациентов, на случай, если понадобятся экстренные меры.

В стационарах создается дополнительный запас препаратов, пополняются запасы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих растворов. Медики активно изучают опыт коллег, в том числе зарубежных, которым уже пришлось познакомиться с новым штаммом.

Основной мерой защиты, считают омские медики, от коронавируса является вакцинация. В Омском регионе она проходит в 58 медицинских организациях, в том числе в 55 бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области, а также в 3 частных клиниках. Всего организовано 82 пункта вакцинации, работают 102 мобильные прививочные бригады. Фактическая пропускная способность всех имеющихся ресурсов составляет 15 105 человек в сутки.

Кроме того, в скором времени в регион обещают завезти вакцину для детей и подростков. Пока, настаивают чиновники, вакцинация будет добровольной, исключительно по желанию родителей.