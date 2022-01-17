В день Крещения в Омской области будут работать больше 30 купелей

В среду, 19 января, православные христиане будут праздновать Крещение Господне. Планируется, что для омичей сделают 28 купелей по всему региону.

Впервые четыре купели организуют в черте города. Три из них - в ПКиО «Зеленый остров», об этом сообщили в омском клубе закаливания «Моржи». Здесь уверили, что несмотря на отсутствие официального одобрения (из-за ковидных ограничений), организация этих мест сейчас проводится в соответствии со всеми требованиями МЧС. Помимо мест окунания, здесь установят две палатки для переодевания, вокруг купели выполнят соломенное покрытие. На территории два дня собираются дежурить опытные ныряльщики, медики и спасатели.

Площадка будет открыта для всех желающих 19 января с 10:00 до 21:00 и 20 января с 10:00 до 15:00. На вопросы по организации ответит председатель клуба закаливания «Моржи» Житнов Евгений Михайлович, 8-913-688-15-20.

Полный список купелей:

1. г. Омск, Кировский АО, 3-я Островская, 2Е, р. Иртыш;

2. г. Омск, Ленинский АО, п. Новая Станица, 14 военный городок, р. Иртыш (4 купальни);

3. Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, пруд;

4. Москаленский м.р., р.п. Москаленки, котлован (2 купальни);

5. Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;

6. Шербакульский м.р., с. Екатеринославка, котлован (2 купальни);

7. Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;

8. Горьковский м.р., Октябрьское с.п., д. Крупянка, база отдыха «Белый Парус», р. Иртыш;

9. Полтавский м.р., р.п. Полтавка, оз. Караката;

10. Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;

11. Нововаршавский м.р, р.п. Нововаршавка, пойма р. Иртыш;

12. Называевский м.р., г. Называевск, котлован;

13. Называевский м.р., с. Жирновка, котлован;

14. Называевский м.р., с. Князево, котлован;

15. Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, р. Тюкалка;

16. Муромцевский м.р., р.п. Муремцево, р. Тара;

17. Седельниковский м.р., с. Седельниково, р.Уй;

18. Любинский м.р., д. Новоархангелка, оз. Нагибино;

19. Любинский м.р., д. Авлы, р. Авлуха;

20. Любинский м.р, п. Политотдел, оз. Глубокое;

21. Омский м.р., с.п. Петровское, д. Бородинка, котлован;

22. Омский м.р., с.п. Новотроицкое, д. Малокулачье, протока р. Иртыш;

23. Омский м.р., с.п. Усть-Заостровское, р. Иртыш;

24. Крутинский м.р., с. Новокарасук,оз. Калыкуль;

25. Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;

26. Знаменский м.р., д. Богочаново, ДОЛ «Дружба», оз. Ныр;

27. Тевризский м.р., с. Екатериновка, р. Туй;

28. Большеуковский м.р., с. Большие Уки, р. Большой Ук;

29. Усть-Ишимский м.р., с. Усть-Ишим, р. Ишим;

30. Омский м.р., д.п. Чернолучинский, ул.Курортная, 1а, КЗО «Сказка, котлован.