Омское похоронное бюро предложило разнообразить печальный ритуал запуском салюта

Прах умерших родственников можно взрывать салютом. Фото: Евгения ГУСЕВА

Омская ритуальная компания «Наследие» снова показывает креативный подход. На этот раз - к погребению усопших. Перед новогодними каникулами здесь принимали письма похороненным родственникам, на которые можно было еще получить ответ.

Сейчас же менеджер компании Алена пояснила новою задумку так?

- Зачастую люди не знают, что делать с кремированным прахом своих родственников - где его развеять, или хранить. Мы предлагаем этот прах взрывать вместе с салютом.

По словам женщины, многие к тому дню, когда готовы развеивать прах, уже перестают убиваться, смиряются со случившимся и, наоборот, не хотят впадать лишний раз в уныние. Алена подчеркнула, что в России табу на тему смерти, а должно быть по-другому, ведь это - естественный процесс. Пока компания изучает возможный спрос своей услуги.

Реальных желающих еще нет. После рекламной кампании услугой интересуются разве что представители СМИ. В то же время такое предложение давно пользуется популярностью в Европе.