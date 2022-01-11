В Омской области 4-месячный малыш получил ожоги 1-ой и 2-ой степени

Медики не рекомендуют оставлять детей рядом с отопительными приборами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В медицинское учреждение Павлоградского района Омской области экстренно поступил младенец. Врачи диагностировали у четырёхмесячного малыша термический ожог ног 1-й и 2-й степени.

Как сообщили в полиции, ночью во время сна ребенок прикоснулся к расположенной рядом с кроватью батарее отопления.

- У пациента диагностировали небольшой ожог кожи на руке и ноге. Согласно маршрутизации доставлен в Детскую областную клиническую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью ничто не угрожает, - прокомментировала КП.Омск пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Сами медики рекомендуют непренебрегать здоровьем детей. В случае прохладных температур лучше укрыть ребенка дополнительным одеялом. Но ставить кровать рядом с отопительными приборами недопустимо по нескольким факторам:

- опасность получить ожог;

- может привести к пересыханию слизистых и кожных покровов;

- в случае прорыва трубы или радиатора ребенок может пострадать фатально.