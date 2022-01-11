Часть истории Омска превращается в строительный мусор

Фото: Алексей Пантелеев. При разборе зданий найдены старинные кирпичи с клеймами производителей, кованные гвозди, фурнитура и замки.

В самом центре Омска близятся к завершению работы по сносу и демонтажу бывших военных складов Миноброны. Речь идет о пяти гектарах между проспектом Карла Маркса и улицей Пушкина. Как утверждают омские краеведы, все эти здания имеют историческую ценность. Однако в реестр памятников архитектуры они не внесены.

Как рассказал омич Алексей Пантелеев, который побывал на строительной площадке, при разборе зданий найдены старинные кирпичи с клеймами производителей, кованные гвозди, фурнитура и замки.

- На одной из деревянных балок обнаружилась надпись, сделанная черными чернилами. На ней перечислены имена с «ятями» в конце и подписан год - 1896 год, - пояснил Алексей.

Омский краевед, историк Игорь Коновалов рассказал КП.Омск, что в XIX веке здесь проходила южная граница города и был расположен таможенный пост. Тогда и были построены все эти здания интендантских складов. Правда, некоторые из них перестраивались вплоть до середины XX века.

По оценке специалиста, вся эта территория имеет огромное значение для истории города. Однако краеведы не успели изучить старинные объекты. А сейчас разбор зданий подходит к концу и вся ценность фактически утрачена.

- Я считаю, что это место равноценно Любинскому проспекту. И исчезновение этих зданий - большая потеря для истории Омска. Годы постройки говорят сами за себя, - заявил Игорь Коновалов

Историк признаёт, что письменных обращений о признании объекта исторической ценностью в министерство культуры Омской области не направлялось. Это подтверждают и в ведомстве.

- Для того, чтобы какой-либо объект внести в перечень выявленных объектов культурного наследия, необходимо вопрос внести на консультативный совет, члены которого коллегиально принимают решение. Туда, в том числе, входит председатель ВООПиКа. Если решение положительное, то объект попадает в перечень выявленных объектов культурного наследия и ставится на охрану. После этого необходимо провести историко-культурную экспертизу, по итогам которой объект вносится в реестр объектов культурного наследия, - пояснила пресс-секретарь регионального минкульта Светлана Саликова.

К слову, этот участок принадлежал Министерству обороны РФ. Некоторое время его пытались реализовать с торгов. Минувшей весной эту территорию выкупил бизнесмен Михаил Попов. Еще частью зданий вдоль проспекта Карла Маркса владеет омский застройщик Юрий Гуринов. Можно предположить, что вскоре на этой территории появятся новые здания. А ценность этого места так и останется номинальной - в исторических сводках.