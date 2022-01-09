Омичам рассказали о мерах безопасности во время перепадов температур

Перепады температур и длительный снегопад приводят к опасным явлениям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в эти выходные с 8 по 9 января, в регионе ожидается аномально теплая погода до + 2 градусов Цельсия. А впоследствии - серьезное похолодание.

В связи с этим департамент общественной безопасности администрации Омска предупреждает: резкие перепады температур создают условия для таких опасных погодных явлений как гололедица, а также нависание снежных глыб и наледи на крышах зданий. Чтобы обезопасить себя и своих близких от травм, связанных со сходом снежных масс и падения сосулек, необходимо соблюдать меры предосторожности:

- не приближаться к крышам;

- увидев следы упавшего снега или ледяные осколки, обойти это место;

- увидев скопление снега и сосулек на крыше здания — обратиться в управляющую организацию

- во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках и детских колясках, ни в коем случае нельзя оставлять их без присмотра и не находиться с ними в местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек;

- не парковать автомобиль поблизости от зданий, на крышах которых образовались сосульки и наледи.

В случае возникновения угрозы схода снега с крыш домов или падения сосулек, омичей просят звонить по номеру «112», обращаться в управляющие компании или окружные администрации.

- Уважаемые омичи, будьте осторожны, когда проходите рядом с жилыми домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы, сосульки. Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен, — обратился к жителям города директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев.