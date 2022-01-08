МЧС по Омской области предупредило о перекрытии дорог в Казахстане

Ситуация с погодой обостряется не только в Омской области, но и соседнем Казахстане Фото: Олег Укладов

Главное управление МЧС России по Омской области со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщает о временных ограничениях движения на некоторых трассах страны.

- В связи с ухудшением погодных условий: буран, снег с дождём, ограничение видимости, с 15 часов 30 минут ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодорогах Северо-Казахстанской области в Республике Казахстан, - передаёт ведомство.

Ограничено движение на следующих участках:

- автодорога Екатеринбург- Алматы от границы Акмолинской области до границы Костанайской области 856-729 км;

- автодорога «Кокшетау-Рузаевка» от границы Акмолинской области до села Рузаевка 61-196 км;

- автодорога «Подъезд к м.к. Карасай Батыр» 0-24 км, автодорога «Жезказган-Петропавловск» от границы Акмолинской области до села Сергеевка 595-795 км;

- автодорога «Нур-Султан-Ерейментау-Щидерты» (0-54 км, Щидерты до границы Акмолинской области).

К слову, об ограничении движения на трассе Р254 -Челябинск-Новосибирск речи не идёт. По информации наших источников, проезд через пограничный пункт пропуска Исилькуль-Карагуга открыт.