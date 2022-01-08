25 блокпостов установили в приграничной с Омском Северо-Казахстанской области

Фото Родион Воскобойник: сейчас Петропавловск живёт обычной жизнью

В распоряжении КП.Омск появилась эксклюзивная информация о положении в Южной и Северной частях Казахстана.

По информации СМИ города Петропавловска, сейчас в регионе установлено 25 блокпостов. На видео представлена одна из центральных улиц города, где находится местный акимат (администрация области). На кадрах видно, здание охраняется сотрудниками полиции. В других частях города также ведётся патруль.

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Сегодня, 8 января, по данным наших источников в городе жизнь всё стабильно и без изменений. Единственное ограничение - комендантский час, который действует с 11 вечера до семи утра.

Такая же ситуация в приграничной территории с Омском - городе Булаево и ближайших сельских поселениях. Сейчас в этом районе установлен блокпост, где военные проверяют транспорт, движущийся с Российско-Казахстанской границы и в обратном направлении.

Напряжённой остаётся ситуация в Южном Казахстане. Здесь продолжаются военные действия. В Талдыкоргане после вчерашней атаки на центральной площади стоит разбитая спецтехника. Стратегические объекты - областной акимат, телевидение, здания областной и городской полиции - усиленно охраняют вооруженные огнестрельным оружием полицейские. Об этом сообщает телеграм-канал Спутник.кз. Спрос на также ГСМ сохраняется.

В Алматы оперативная обстановка в городе остается тревожной. Военной техники стало значительно больше, зачистка города от террористов продолжается. Местные СМИ сообщают о периодических перестрелках на территории города. Также продолжается бой в 70 км от Алматы в районе Капчагайского водохранилища.

В Западном Казахстане в городе Актау полиция увезла нескольких человек с площади в Ынтымак. В Актюбинской области задержаны 11 организаторов беспорядков.