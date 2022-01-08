ГИБДД Омской области предупреждает омичей о снежных заносах и сильном ветре

Через пару дней синоптики прогнозируют в Омской области до -27С ° Фото: Олег АДАМОВИЧ

Сегодня, 8 января, в Омской области столбик термометра показывает +2С °. Осадки в виде дождя и мокрого снега. Аномальная для января положительная температура сопровождается сильным ветром. По информации Обь-Иртышского УГМС, на момент публикации материала влажность воздуха составила 92%, ветер южный 4 м/с. Температура в ночные часы опустится до -11С °.

При этом, похолодает уже завтра, 9 января. Ночью небольшие умеренные осадки, местами метель, гололедные явления. Днем по восточной половине небольшой снег, местами метель. Температура опустится до -15С °. А вот уже в понедельник, 10 января, ожидается усиление мороза. Температура ночью опустится до -21С°, при прояснении до -27С°, днем до -19С°.

В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание, что такая погода скажется на дорожных условиях.

- В настоящее время на загородных автодорогах резкие порывы ветра и снежные заносы создают сложность в маневрировании автомобилем и опасность при обгоне. В связи со снегопадом ухудшилась видимость, на что стоит обратить внимание как водителям, так и пешеходам. Во избежание аварийных ситуаций водителям и пешеходам необходимо скорректировать свое поведение на дороге, - отмечают в ГИБДД по Омской области.