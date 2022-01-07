В Омске определились победители Рождественского полумарафона

Около тысячи участников приняли участие в полумарафоне Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 7 января, в Омске завершился традиционный Рождественский полумарафон. Победителями на дистанции 10,55 км стали омичи Михаил Русанов и Оксана Лукашевич. Лидерами на дистанции 21,1 км оказались Алексей Патраков (Пермский край) и омичка Марина Ковалёва.

По словам организаторов, на трассу забега вышли около тысяч человек. Общий старт был дан на Соборной площади в 13:00. Среди спортсменов и любителей - представители 26 регионов России. Посетить зимнюю Сибирь и пробежать дистанцию также захотели участники еще 15 стран. Среди которых Великобритания, Германия, Канада, Камбоджа, Эфиопия и другие.

Отметим, что этом году спортсменам повезло с погодой. Столбик термометра днем показывал -6 °С. Трасса забега была организована по историческому центру города.

К слову, на любительскую дистанцию в 3 км Рождественского полумарафона вышли более 200 человек, в том числе известные политические и общественные деятели Омской области: глава регионального минспорта Дмитрий Крикорьянц, вице-спикер областного Заксобрания Александр Артемов и другие.