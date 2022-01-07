Въезд и выезд в приграничной с Омском Северо-Казахстанской области ограничили

В Алматы объявили о зачистке улиц Талдыкоргана от террористов Фото: Иван Макеев

Сегодня, 7 января, идёт пятый день волнений в соседней Республике Казахстан. Накануне страны ОДКБ (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) направили миротворцев с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Об этом заявил председатель Организации Никол Пашинян.

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения по всей стране до 19 января. Согласно указа, опубликованного на информационном портале kazlenta, комендантом приграничной Омску Северо-Казахстанской области назначен Марат Тулебаев. На период действия ЧП на территории области усилена охрана общественного порядка; ограничена свобода передвижения граждан и транспортных средств; ограничен въезд в Северо-Казахстанскую область, а также выезд из нее.

Правда, пока, по информации наших источников, на КПП Исилькуль-Карагуга проезд транспортных средств не приостановлен. Пересечение государственной границы происходит в соответствии с коронавирусными ограничениями. Сегодня же, 7 января, было объявлено, что гражданам России въезд на территорию республики запрещён до 19 января. Все казахстанцы, находящиеся за пределами родины могут беспрепятственно вернуться домой.

Северный и Восточный Казахстан сегодня

Устаканить ситуацию на Севере и Востоке Казахстана мгновенно удалось ещё 5 января. Протесты в крупных городах, таких как Петропавловск и Павлодар закончились за считанные часы. О прекращении волнений источники КП.Омск в городе Петропавловске объявили накануне. Однако, ситуация в приграничном регионе остается шаткой. В Северо-Казахстанской области продолжаются перебои со связью. На сегодняшний день связаться с соседним регионом невозможно.

А вот накануне ситуация была следующей: из-за перебоев работы сети интернет многие организации прекратили обслуживание населения по безналичному расчету. В банкоматах очередей не наблюдалось. Национальный банк страны - Халыкбанк - выдавал пенсию. Также работали Сбербанк и Альфа-Банк. Ещё один казахстанский банк - Каспий - ограничил лимит выдачи наличных - по 10 тыс. тенге на человека (1690 рублей)

Как рассказали наши источники, затруднений с передвижением на областных трассах Петропавловск-Кокшетау-Нур-Султан - не наблюдалось.

Что касается самой столицы республики, здание администрации города Нур-Султан сейчас охраняют силовики. По периметру выставлены блок-посты. Мечети в городе закрыты. А вот рождественская служба в Константино-Еленинском соборе всё же прошла. Аэропорт работает в штатном режиме.

Южный и Западный Казахстан

Намного сложнее ситуация в Южном и части Западного Казахстана. Основные боевые действия происходят в бывшей столице - городе Алматы.

По последним данным телеграм-канала Спутник.кз, в там задержано более 70 боевиков и более 30 модераторов массовых беспорядков. Сегодня удалось отразить попытку захвата Академии погранслужбы Комитета национальной безопасности. Разграблено 6 оружейных магазинов. Подожжено здание государственных телеканалов.

Российские миротворцы совместно с местными правоохранительными органами взяли под полный контроль аэропорт города Алматы.

Ещё в одном южном городе Шымкенте устраняют последствия беспорядков. В соседнем Талдыкоргане в эти минуты радикалы громят центр города. В полдень по местному времени вооруженные банды штурмовали СИЗО.

Пока удалось уцелеть историческому памятнику тюркского народу Туркестанской области. Сейчас в Туркестане дороги внутри города открыты и работает аэропорт. Об заявил заместитель акима региона Сакен Калкаманов.

Что касается Западного Казахстана, в городе Актау, находящимся в прибрежной зоне Каспийского моря, люди вновь собрались на площади Ынтымак. Выступающие просят разойтись зевак и наладить привычный ритм жизни. Интернета в городе нет.

Предыстория

А началось всё 2 января. В нефтедобывающем городе Жанаозен, расположенном на западе Казахстана. Разгорелись массовые волнения из-за взлетевших цен на газ. Протестующих возмутило моментальное увеличение стоимости нефтепродукта с 60 тенге до 120 (с 10 рублей до 20 рублей). Массовые беспорядки сначала перекинулись по южным регионам страны, а позже охватили весь Казахстан.

По мнению местных властей, вся ситуация скомпрометирована.