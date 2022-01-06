В Алма-Ате мародеры разграбили и сожгли стоянку с люксовыми автомобилями

В Алма-Ате подожгли стоянку с люксовыми автомобилями: омичка рассказал, что их с мужем внедорожник чудом уцелел. Фото: предоставлено героиней публикации

В Алма-Ате продолжаются массовые беспорядки, ущерб от которых, очевидно, измеряется не одним миллиардом рублей. Омичке, живущей в Казахстане, и сейчас отдыхающей в Дубае со своей семьей, прислали видео, на котором полыхает автостоянка: именно на ней свою новую машину оставил ее супруг.

На присланном ролике видны сплошь дорогие авто: Porsche, Mercedes, Land Cruiser… Машины стоят с разбитыми стеклами и открытыми дверьми. Мародеры успели их обчистить. Несколько автомобилей охвачены огнем.

— Видео прислали коллеги мужа. Я сначала подумала, что нашу тоже спалили. Она как раз стояла в том самом месте, где виден огонь. К счастью, оказалось, что все нормально, и ее успели отогнать, — поделилась Сталина.

За всем происходящим женщина узнает из новостей по телевизору в отеле.

— Я увидела, как трактор въехал в ювелирный салон. У знакомой моего мужа тоже ювелирку разнесли. Это просто ужас. Знакомые присылают видео. В аэропорту все разбито и разграблено. Это какой-то ужас, — восклицает Сталина.

Возвращаться назад в Казахстан она и ее семья сейчас не намерены. Придется пока отправиться в Омск.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов. Сейчас в страну закрыт въезд для иностранных граждан. Работает только стационарный интернет. Стала ясна общая цель протестующих — избавиться от всего политического наследия, которое оставил Назарбаев. Поэтому этой ночью протестующие в первую очередь разгромили его фонд, который находится недалеко от центральной площади.

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