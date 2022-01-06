«Здесь, на севере страны, пока тихо»: омич, находящийся в Казахстане, рассказал об обстановке в стране. Фото: стоп-кадр видео

Казахстан охвачен огнем: массовые беспорядки наблюдаются практически на всей территории государства. «Комсомолка» связалась с омичом, который живет и работает в зарубежном государстве, и с ужасом наблюдает за происходящим вокруг.

— Это настоящая война. Отрубили все: телефоны и интернет. У меня дядя в Караганде. Он консервов набрал, в туалете закрылся и сидит в надежде,что его не грохнут. До тещи я со вчерашнего дня не могу дозвониться. Здесь, на севере страны, пока тихо, — рассказали Константин.

По его словам, ничего хорошего ждать не стоит в ближайшее время. Как бы ни разрешилась ситуация, кризиса, который ударит по кошелькам местных жителей не удастся.

— Я прекрасно понимаю, что сейчас буду работать за 10 тысяч. А что поделать, — смирился с ситуацией мужчина.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

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