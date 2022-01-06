«В Астане остались все теплые вещи, но не возвращаться же за ними»: семья из Казахстана решила бежать в Омск

Дозвониться близким по телефону стало нереально. Фото: предоставлено героиней публикации

В Казахстане продолжаются массовые беспорядки. «Комсомолка» связалась с жительницей Омска, для которой события в зарубежном государстве — не просто новости: в Астане работает ее муж. Семья жила на два города, и чудом не оказалась в эпицентре происходящих событий.

31 декабря Сталина с мужем Романом, дочкой Лизой и сыном Ярославом отправились в долгожданный отпуск — в Дубай, но со 2 января они почти не выпускают из рук телефоны и не отходят от телевизора.

— Мы даже не предполагали, что все может так сложиться. В Астане остались все теплые вещи, но не возвращаться же за ними. Придется отсюда сразу перебираться в Омск. Как минимум, пока все не уляжется, — рассказала Сталина.

Дозвониться близким по телефону стало нереально. В Казахстане связи нет.

— Мы здесь с сим-картами казахскими: сами никому позвонить не можем, нам тоже не дозвониться. Связи совсем нет, — признается женщина.

Она с ужасом пересматривает видео, которое ей успели прислать коллеги мужа. Аэропорт разрушен: повсюду разбитые банкоматы, осколки стекол и мелкий мусор. Автоматы с напитками и снеками разграблены мародерами, воет сигнализация, но остановить происходящее некому.

Как рассказала красноярка из Казахстана Александра, спровоцировали беспорядки приезжие из сельской местности. Именно они сейчас занимаются мародерством и нападают на силовиков.

В то же время к консульству Казахстана в Омске стянулись сотрудники полиции. Но пока поводов для беспокойства, очевидно, нет. В самом консульстве на звонки не отвечают.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.