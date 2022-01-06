Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 3:35

К консульству Казахстана в Омске стянулась полиция

В дни протестов в зарубежном государстве правоохранители следят за порядков у представительства страны
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К консульству Казахстана в Омске стянулась полиция

К консульству Казахстана в Омске стянулась полиция

После начала беспорядков в Казахстане, к консульству республики в Омске стянулись полицейские машины. Правоохранители дежурят на улице Чокана Валиханова. Видео оттуда было опубликовано в паблике «ЧП Омск».

На телефонные звонки в консульстве не отвечают. Там установлен график консультаций по телефону, который не стали менять из-за волнений в республике.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Интересное