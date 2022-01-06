К консульству Казахстана в Омске стянулась полиция

После начала беспорядков в Казахстане, к консульству республики в Омске стянулись полицейские машины. Правоохранители дежурят на улице Чокана Валиханова. Видео оттуда было опубликовано в паблике «ЧП Омск».

На телефонные звонки в консульстве не отвечают. Там установлен график консультаций по телефону, который не стали менять из-за волнений в республике.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В Алма-Ате демонстранты пытались захватить департамент внутренних дел. Им удалось прорваться в здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана.

В Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Режим ЧП предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.