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Происшествия5 января 2022 7:05

В Омске виновник массового ДТП скрылся с места аварии

Среди пострадавших в аварии шестимесячная девочка
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске виновник массового ДТП скрылся с места аварии

В Омске виновник массового ДТП скрылся с места аварии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске виновник массового ДТП скрылся с места аварии в Центральном округе. Водитель «Хонды» протаранил три автомобиля и сбежал. Сейчас мужчину разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Авария произошла около 9 утра на пересечении улиц 21-я Амурская и 33-Северная. Мужчина за рулем иномарки собрал в одну кучу «Тойоту», «Рено Логан» и «Шевроле», а потом сбежал.

— В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Шевроле» - 6-месячной девочке, — рассказали в пресс-службе полиции.

Виновника аварии разыскивают.

КОНКРЕТНО Сообщить информацию о местонахождении участника ДТП можно по телефонам: 79-32-90, 79-35-04 или 02.

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