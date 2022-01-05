В Омске виновник массового ДТП скрылся с места аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске виновник массового ДТП скрылся с места аварии в Центральном округе. Водитель «Хонды» протаранил три автомобиля и сбежал. Сейчас мужчину разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Авария произошла около 9 утра на пересечении улиц 21-я Амурская и 33-Северная. Мужчина за рулем иномарки собрал в одну кучу «Тойоту», «Рено Логан» и «Шевроле», а потом сбежал.

— В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля «Шевроле» - 6-месячной девочке, — рассказали в пресс-службе полиции.

Виновника аварии разыскивают.

КОНКРЕТНО Сообщить информацию о местонахождении участника ДТП можно по телефонам: 79-32-90, 79-35-04 или 02.