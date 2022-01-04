Омская область проваливается в демографическую яму: снижается рождаемость, растет смертность, а местные жители стремительно уезжают Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый ежегодный отчет Омскстата об изменении численности населения региона обнажил не радостную статистику: снижается рождаемость, растет смертность, а местные жители стремительно уезжают.

Если говорить языком цифр, то за первые десять месяцев прошлого года в Омской области появились на свет 14597 младенцев. Это на один процент меньше, чем год назад. При этом смертность существенно возросла: на 15,7% (скончались 26977). То есть смертность почти в два раза превысила рождаемость.

К тому же, как показала статистика, все чаще молодые омичи стараются переехать в другие регионы. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года отток населения в Прииртышье резко снизился — на 1382 человека (на 17%).

За рубеж мало кто переезжает. Зато в Омскую область активно мигрируют люди из ближнего зарубежья. Если в 2020 году приехали 3623 человека, то в 2021 году – 4522. Как отмечают эксперты, большинство отмечают причиной своего переезда трудоустройства. Есть и те, кто переезжают по семейным обстоятельствам.

Важно отметить, что в ближайшие годы тенденция по увеличению числа мигрантов может сохраниться в связи с новым законом, который позволяет упростить процедуру получения российского гражданства иностранцами. Теперь российский паспорт будет существенно легче получить те, кто родился во времена Советского Союза и имеет родственников в России.

В то же время отчет Росстата демонстрирует, что отток населения фиксируется в 33 регионах страны. Чаще всего люди стремятся переехать в Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области, а также в Тюмень.