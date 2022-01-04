В Омске возбудили уголовное дело после отравления детей хлором в сауне. Фото: 2Gis

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело после того, как девять подростков отравились парами хлора в сауне «Райская Лагуна». В ведомстве рассказали подробности происшествия.

— В сауне 2 января отдыхали три семьи с 9 детьми в возрасте от 3 до 16 лет. После 22 часов вечера уже дома родители всех детей заметили их недомогание и обратились в больницу, — сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, что нескольких ребятишек выписали в тот же день. Об этом ранее сообщили в прокуратуре. Прибывшие в суну следователи взяли пробы воды. Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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