«Смотрю видео с наездом на меня и испытываю ярость»: Омича, сбитого пьяным водителем у ТЦ «Кристалл» выписали из больницы

В страшной аварии пострадали двое пешеходов. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Страшная авария произошла у ТЦ "Кристалл" еще 6 июня. "Мазда" с пьяной компанией в салоне на огромной скорости летела по проспекту Мира. На пересечении с улицей Химиков машина потеряла управление и вылетела на островок безопасности для пешеходов. В итоге иномарка сбила двоих людей и вылетела на тротуар встречной полосы. Владелец машины и его пьяный друг, находившийся за рулем сразу же скрылись с места ДТП. Как пояснит потом задержанный шофер, он находился в невменяемом состоянии.

В аварии пострадали двое: 62-летняя женщина, которая после оказания помощи была отпущена домой, и 20-летний парень Никита Т. Он работает в кафе рядом с торговым центром "Кристалл". Его только на днях выписали из больницы - у него была травма ноги, черепно-мозговая травма и перелом плеча. "Комсомолке" удалось пообщаться с Никитой. Он рассказал, как все случилось в тот день.

- Самочувствие сейчас удовлетворительное. Выписался только позавчера. В тот момент я просто шел на другую сторону по работе. Я не видел эту машину. В момент ДТП я вообще не понимал, что со мной произошло. Не отдавал себе отчет, что меня сбили. Осознание пришло минут через 5, когда я лежал на асфальте. Я понимал, что в меня въехала машина, у меня сломана нога. На руках была кровь. Чувствовал я себя, конечно, очень плохо в тот момент.

- Водитель не подходил?

- Нет, не подходил. Он сразу же сбежал с места преступления.

- Кто вам помогал?

- Какой-то мужчина. Он стоял вообще на другой стороне дороги, но, конечно, заметил, что случилось. Он сразу же подбежал, наверное, секунды через 2-3 после наезда машины. Помог мне подняться.

- Водитель не пытался выйти с тобой на связь уже после случившегося?

- Нет, мне никто не звонил.

- Есть сейчас страх во время того, как переходишь дорогу?

- Не скажу, что это прямо страх и ужас, но определенные опасения, конечно, есть. Оглядываюсь постоянно по сторонам.

- Видео с моментом ДТП смотрел? Какие были эмоции при просмотре?

- Если сказать вкратце, то ярость и печаль.