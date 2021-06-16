Фудкорты - запретить, выпускные - отменить: Какие еще ограничения предлагает Роспотребнадзор в Омске

В Омске предлагали ввести жесткие ограничительные меры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Забыть о коронавирусе в скором времени у омичей точно не получится. В последнее время медики фиксируют увеличение числа заражений ковидом. Роспотребнадзор подсчитал, что в последнее время заболеваемость выросла на 17%. Губернатор Омской области Александр Бурков накануне поручил увеличить количество мест в ковидных госпиталях. На фоне этого вполне можно было предположить, что на заседании оперштаба могут принять пусть не серьезные, но все же ограничения.

Глава омского Роспотребнадзора Александр Крига предлагал приостановить проведение массовых мероприятий в Омске. Предлагалось проводить грядущую церемонию открытия ралли «Шелковый путь» без зрителей, а школьникам запретить собираться для празднования выпускного на Иртышской набережной.

Под ограничения, по предложению Роспотребнадзора, попадали любые массовые мероприятия: от банкетов, до спектаклей в театрах. Чтобы ограничить контакты людей друг с другом предлагали ограничить работу фудкортов и детских комнат в торговых центрах. Все эти меры практически бы вернули омичей на год назад во времена первой волны коронавируса, когда еще действовали самые жесткие ограничения.

Но оперштаб принял решение пока не принимать настолько кардинальных мер. По итогам заседания решили добавить места в ковидных госпиталях, но чуть меньше, чем планировали, 190 вместо 215, а также увеличить снабжение больниц средствами индивидуальной защиты. Проверят и доступность необходимых лекарств в аптеках.

Никаких огранчительных мер для бизнеса пока не стали вводить. Пока оперштаб посчитал это нецелесообразным.

- Вводить дополнительные меры в отношении бизнеса в текущей ситуации нецелесообразно. В прошлом году, напомню, чтобы спасти предпринимателей мы вынуждены были пойти на беспрецедентные меры поддержки. Сегодня мы идём навстречу бизнесу, идём навстречу омичам, чтобы не ужесточать ограничительные меры и не осложнять никому жизнь. Но, если бизнес и все омичи не хотят вернуться к ограничениям на год назад - нужно соблюдать все санитарные нормы и вакцинироваться, - отметил после заседания Александр Бурков.

По последним данным минздрава в Омской области первым компонентом прививки вакцинировано уже 235 598 человек, а полностью привиты от коронавируса 192 289 человек. Это около 10% населения.