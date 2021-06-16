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Общество16 июня 2021 5:53

В Омске спасают крайне истощенного пса с двумя вросшими в тело пулями

Сколько выброшенный хозяевами шарпей скитался по улицам, никто точно не знает
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Счет жизни Проши пошел на часы. Фото: vk.com/zhivi55

Счет жизни Проши пошел на часы. Фото: vk.com/zhivi55

Когда-то, в прошлой жизни, Проша (это имя ему дали волонтеры, как животное звали раньше уже никогда не выяснится) был шарпеем, домашним любимцем и, вероятно, гордостью хозяев. А потом пес тяжело заболел. Решив не тратиться на дорогостоящее лечение, владельцы выкинули его на улицу, как испортившуюся вещь.

Сколько он скитался, точно не знает никто. Лишь под конец жизни нашлись, наконец, люди, которым собака оказалась небезразлична. На тот момент Проша весил всего 8 килограммов и походил на скелет, обтянутый грязными клочьями шерсти. Нашедшие умирающего пса отвезли его на осмотр к ветеринару.

Фото: vk.com/zhivi55

Фото: vk.com/zhivi55

Выяснилось, что кроме голода, двух свинцовых пуль, которые уже вросли в мясо, последствий укуса клеща, животное страдало еще и от невыносимой, непрекращающейся боли. У него диагностировали рак печени в последней стадии.

Сначала волонтеры объявили о сборе средств на лечение, потом его остановили. К сожалению, время упущено. Ветеринары вынесли вердикт: спасти шарпея может только чудо. Единственная помощь, которую сейчас ему можно оказать – усыпить, избавив от страданий.

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