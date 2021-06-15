Дважды кодировался и пытался покончить с собой: Что известно о жителе Омской области, убившем дочь и покалечившем жену

Отчим сейчас находится под стражей, убитую им девочку сегодня похоронили.

36-летний Семен Карасев (имя и фамилия изменены) сейчас все еще находится в Таврической ЦРБ. Мужчина арестован на два месяца по решению суда, заседание которого провели прямо в больнице. У палаты многодетного отца дежурит стража. Как только ему станет лучше, мужчину переведут в изолятор.

Напомним, 11 июня, вернувшись домой в восьмом часу вечера, он устроил кровавую резню. Напал с ножом на жену и старшую дочь. Женщина смогла выбраться и дойти до соседки, чтобы попросить о помощи. 15-летняя девочка погибла. Трое младших детей спаслись потому, что в момент расправы их не было дома. 13-летний мальчик ушел на рыбалку, его 6-летняя сестра и 4-летний брат катались по поселку на велосипедах.

Ирина (имя изменено) смогла дойти до соседки, которая оказала ей первую помощь, вызвала скорую и полицию. Почти сразу к ней в дом пришли и представители опеки, которые собирались забрать троих оставшихся ребятишек в детский дом. Выяснилось, что семья уже состояла на учете в ПДН. Правда, по другому поводу – из-за 13-летнего сына, который периодически попадает в неприятные ситуации.

В итоге детей оставили с бабушкой, которая живет в соседнем поселке Заготзерно, расположенном буквально через мост.

Многодетная мать получила серьезные травмы. Муж пытался перерезать ей горло и не нанес ей глубокую рану только потому, что Ирина схватилась за нож и смогла оттолкнуть его. Это спасло женщину от смерти. Но у нее оказались сильно изрезаны все ладони, она потеряла много крови. На тропинке, по которой женщина шла к соседке, до сих пор видны пятна.

Сейчас женщину перевели уже в общую палату, ее жизни ничего не угрожает. Несмотря на это, врачи пока запрещают ей много говорить. Однако она успела дать показания следователям.

Ее муж всем вокруг казался практически идеальным. Его сначала пытались защитить даже родственники первого мужа Ирины и родного отца погибшей девочки. Тетя убитой Даши Татьяна Булучевская настаивала: Семен был веселым, совсем непьющим и неконфликтным человеком. Даже голос на детей не повышал, а тут такой кошмар. Соседские бабушки тоже наперебой хвалили мужчину: всегда сам вызовется помочь, детей любит и балует...

Все до того момента, пока не открылась правда о Семене, которую знали только жена и дети. Мастерски игравший в заботливого семьянина многодетный отец оказался домашним тираном. Троих младших детей он не трогал, а старшую неродную дочь превратил практически в служанку.

По словам подруг Даши, девочка выполняла фактически всю работу по дом. «Папа» ее истязал за любую провинность. И делал это с изощренной жестокостью. Например, бил металлической пряжкой от ремня по коленям и костям голеней. Девочка даже летом в жару носила водолазки с глухим воротом и длинными рукавами, чтобы скрыть ссадины и синяки. Она не решалась обратиться за помощью, боясь спровоцировать еще больший гнев отца.

По информации областного СУ СК, мужчина дважды кодировался от алкоголизма. Его третий срыв обернулся катастрофой для всей семьи. В очередной раз он напился после того, как фермер, у которого он работал сварщиком, выдал ему деньги. Это совпало с днем рождения одного из коллег. Семен пил неделю, потом вернулся домой. Придравшись по незначительному поводу к падчерице, устроил скандал, а потом и резню.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», мужчина уже дал признательные показания. О чем именно он рассказал, пока не сообщается в интересах следствия.

Также во вторник, 15 июня, простились с убитой им приемной дочерью. Дашу похоронили в Любинском районе на родине матери. Проводить девочку в последний путь хотело так много людей, что семье пришлось арендовать ритуальный зал в райцентре.

ОФИЦИАЛЬНО

Официальный представитель СУ СК России по Омской области Лариса БОЛДИНОВА:

- Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в селе Пристанское 15-летней школьницы и покушения на убийство ее 36-летней матери, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Выездным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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А потом в дом зашел отец и начался ад. Что именно произошло в тот кошмарный момент, пока точно не известно. Семен (имя изменено) без объяснения причин напал с ножом на жену Ирину (имя изменено), та успела вырваться и, уже истекая кровью, дойти до соседки. Перепуганная Даша побежала в сторону огорода в надежде спастись там. Но отец нагнал ее и ударил ножом в спину. Труп девочки позже найдет все та же соседка. На поле с картошкой до сих пор отчетливо видно пятно крови, оставшееся на месте гибели ребенка. (Далее...)

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