Хорошо жить и работать на родной земле

Абай Ракимжанов, глава Любинского муниципального района:

«Любинский район вот уже скоро как 100 лет наполняет историю Омской области и страны богатым историческим прошлым своего края, трудовыми достижениями и талантами его жителей. Дни рождения поселка, открытие новых социальных объектов, спортивных и детских площадок, проведение государственных праздников – все это сближает любинцев, способствует объединению. Такие события и их продуманное проведение помогают единению общества, люди больше узнают о своей малой родине, о своих земляках. Единение всегда было нашей государственной идеей. Так что меньше разговоров, больше дел. Только собственным примером можно добиться конкретных результатов по консолидации общества! Мы, потомки, должны сделать все для процветания нашего общего дома – России».

11 июня в селе Любино-Малороссы состоялось открытие детской площадки, построенной в рамках реализации регионального партийного проекта «Здоровое и сильное поколение». Оно совпало с еще одним важным событием в жизни сельчан - Днем рождения поселка.

Такая же площадка устанавливается в селе Алексеевка. Эти два поселения - из числа активных, в районных праздниках спорта и соревнованиях всегда показывают достойные результаты, здесь воспитано не одно поколение спортсменов, защищающих честь своего поселения и района на областных и российских соревнованиях.

Глава района поздравил земляков со знаменательным событием и поблагодарил инициаторов проекта - областных единороссов за такой подарок. Обращаясь к землякам, он выразил уверенность, что благодаря этому проекту еще больше ребят приобщатся к занятиям физической культурой и спортом, на площадках будут активно проводить свой досуг и дети и взрослые. Абай Курмашович подчеркнул, что жителям необходимо бережно относиться к такому подарку и постараться сохранить его, чтобы на этих площадках могло вырасти не одно здоровое поколение!

С этим замечательным событием любино-малороссцев также поздравили и гости праздника: депутаты регионального Заксобрания Николай Величев и Александр Артемов, который также является руководителем фракции Партии «Единая Россия» в Заксобрании, начальник Управления комфортной городской среды Министерства энергетики и жилищно коммунального комплекса Омской области Василий Плешивых.

Праздник удался! Жители поселения и гости праздника смогли с интересом провести время: праздничная концертная программа, соревнования по пляжному волейболу, всем представилась возможность попробовать национальные блюда русской, украинской, немецкой и казахской кухонь и, конечно, новая игровая площадка была заполнена новыми хозяевами - довольными ребятишками!

Встретили один из самых молодых государственных праздников страны!

Ну, а на следующий день, 12 июня, любинцы встретили главный праздник страны. Он состоялся в виде фестиваля национальных культур на центральной площади р.п. Любинский. Глава Любинского района Абай Ракимжанов вместе с депутатом Заксобрания Николаем Величевым поздравили жителей района с праздником и по традиции вручили паспорта молодым гражданам-любинцам, достигшим 14-летия. 11 и 12 июня шесть любинцев награждены медалью «За заслуги перед Любинским районом». Это люди, которые своим трудом внесли вклад в развитие района, трудятся долгие годы и работают на родной земле.

Традиционно в этот праздник на площади сквера Единения было много жителей, которые смогли посмотреть выставки национальных культур, принять участие в работе интерактивных площадок, сфотографироваться в специально обустроенной к празднику фотозоне «Мы едины», стать зрителем и поддержать аплодисментами представленные творческие номера праздничной концертной программы «Сила России — в единстве народов».

Николай Величев, поздравляя любинцев, отметил: « Это праздник всех, кто любит свою Родину, гордится ее историей и верит в ее будущее. Веками взаимопонимание и взаимопомощь людей разных национальностей и культур служили основой развития страны. Россия всегда побеждает, потому что в самые сложные времена наш народ объединяется - именно в этом его сила! И любинцы как никто другой понимают это и умеют беречь и любить свою родину!»

В последние годы в Любинском районе появилось множество традиций, которые способствуют миру и согласию на нашей земле. Все мы стараемся не допустить преобладания материальных ценностей над духовными, искажения представлений о добре, милосердии, гражданственности, делаем все для того, чтобы главные факторы развития личности – патриотизм и воспитание духа – были сохранены. Поэтому в совокупности на нашей любинской земле достигнута главная цель: взаимодействие и общность взглядов по многим вопросам развития района.

Фото предоставлено пресс-службой

Руководитель Светлана Снегирева.