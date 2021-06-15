«Третья волна?»: В омских больницах готовят новые койко-места под ковид, а губернатор предупредил об опасных штаммах

В омских больницах открывают дополнительный койко-места для пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ухудшается эпидемиологическая обстановка в стране и в Омской области в частности. Об этом свидетельствуют и цифры. С мая по июнь количество случаев коронавируса в регионе выросло с 50 до 70 в сутки, то есть рост почти 50%. В омских больницах снова начали разворачивать дополнительные места для пациентов с ковидом. В ближайшее время под эти цели выделять 215 койко-мест.

С мая цифры значительно выросли.

- В течение недели предлагается ввести 215 дополнительных мест. Проводится анализ обеспеченности медицинских учреждений резервом препаратов, средств индивидуальной защиты, - доложил Губернатору первый заместитель Министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев.

- То есть сейчас у нас 1416 коек, а будет 1631. Новые койки кислородом обеспечены? - уточнил Александр Бурков на аппаратном совещании и получил утвердительный ответ.

Власти намерены ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса. А губернатор Александр Бурков призывает омичей привиться российским препаратом "Спутник V". Губернатор напомнил о новых и очень опасных штаммах болезни, от которой ежедневно умирают тысячи людей.

- Это не шутка. Идут новые штаммы, которым подвержены люди в возрасте до 40 лет. Если раньше молодёжь не болела, то сегодня болеет именно она и достаточно тяжело, - сказал губернатор.

Тем временем, власти напомнили омичам правила: каждый вернувшийся с отдыха из-за границы обязан сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Требование прописано в распоряжении Главного санитарного врача. Нарушителям грозят внушительные штрафы.

- За нарушение постановления по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Срок давности привлечения к административной ответственности составляет один год с момента выявления правонарушения, - сообщает пресс-служба омского правительства.

16 июня состоится заседание регионального оперштаба. Какие вопросы будут обсуждаться на нем, власти не сообщают. Омичи опасаются, что вслед за Москвой и Санкт-Петербурге дополнительные ограничения могут быть приняты и в нашем регионе.