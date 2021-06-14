Сказала заветное «Да!»: Омич сделал предложение любимой во время представления в цирке

Девушка сказала заветное "да!" ФОТО: Сергей Барсуков

Свидетелями очень красивой картины стали сотни зрителей, которые пришли на одной из представлений в омский цирк. Ведущий неожиданно объявил о розыгрыше неизвестного подарка. У каждого была возможность выиграть ценный приз. Для этого нужно было лишь оказаться на том месте, которое назовет ведущий.

- Сектор 2, ряд третий, место 22! - объявил он.

- Ой, это я... - скромно сказала девушка по имени Анастасия.

Победительницу тут же вызвали на сцену и предложили догадаться, какой же приз ей приготовили. Ничего не подозревающая омичка стала гадать. Зрители с мест стали ей помогать. Кто-то предположил, что ценный подарок - машина или квартира. Но никто не ожидал, что произойдет дальше.

Вдруг откуда ни возьмись, появился мужчина с кольцом. Стало понятно, что это молодой человек той самой Анастасии. В руках он держал кольцо. Мужчина встал на колено и зал, догадавшийся в чем дело, сразу же взревел!

- Анастасия, ты выйдешь за меня замуж? - спросил жених "победительницы приза".

После этих слов оба едва сдерживали слезы. Девушка в микрофон ответила согласием.

- Да!

После этих слов пара поцеловалась и обнялась под аплодисменты зрительного зала. А ведущий объявил антракт. Новоиспеченной семье явно было что обсудить в перерыве циркового представления. Обсуждали красивый жест омича и другие зрители, пришедшие на шоу.