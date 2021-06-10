«Живет с матерью на съемной квартире в Омске»: Родные сибирячки, выкравшей у мужа ребенка 5 лет назад, рассказали, что с малышом

Пять лет омичка удачно скрывается с сыном и от бывшего мужа, и от полиции.

Семейная драма произошла в Омске 5 лет назад. Молодой отец после развода лишился возможности видеться с собственным сыном, когда 2-летнего Амиля выкрала мать. При этом у Мусы Тынысова на руках было решение суда, который постановил: малыш должен жить с отцом. Омич боится за безопасность сына. И на это у него есть веские причины: по его словам, у бывшей жены Жамили диагностировали шизофрению. Он рассказывал, что она даже набрасывалась на него с ножом в приступе истерики. Отец уверен, что ребенку с матерью находиться небезопасно. Сейчас она находится в федеральном розыске. Все эти 5 лет Муса ни разу не видел сына и даже не говорил с ним.

Вторая сторона этой истории долгое время оставалась в стороне от публичного освещения ситуации, но теперь решили прервать молчание. Мать Жамили все же решила рассказать свою версию произошедшего.

- После свадьбы моя дочь работала, а зять на диване сидел и в игры играл. Она поздно заканчивала работу, а Муса даже отказывался помогать по дому. На банальную просьбу приготовить ужин отвечал отказом, - сразу же начала с обвинений бывшего зятя Орынбасар.

- Нам рассказывали, что у Жамили есть психологическое расстройство. И даже поставлен диагноз шизофрения. Муса показывал справку из клиники. Это правда? - уточнили мы.

- Нет, где-то в 18 лет, когда Жамиля училась в институте, мы обращались в больницу. Но она восстановилась сама, не пила ни одной таблетки. Ее даже с учета сняли. Жамиля полностью адекватная, - настаивает Орынбасар. – Да если бы я заметила отклонения, я бы сама им ребенка отдала. Но она нормальная.

- Как же они жили, пока Жамиля была в декретном отпуске, если Муса не работал?

- Мы помогали, давали денег. С пенсии моего мужа гасили им ипотеку, а с другой стороны помощи не было. Когда родился Амиль, Муса гулять начал. Дочь сидела дома с ребенком, грудью кормила, он не ночует дома, а в телефоне любовные переписки. Я не могла помогать дочери, мы слишком далеко живем. А когда Жамиля спрашивала, почему муж не ночевал дома, все заканчивалось рукоприкладством. То фингал поставит, то синяк на ноге или руке. Побои дочь снимала, но в полицию не обращалась.

Родители бывшей жены Мусы уверяют: после каждой ссоры с Жамилей его родители забирали малыша в деревню. Вернуть его обратно матери каждый раз было настоящей проблемой. Записью одного из таких случаев родственники Жимили поделились с нами. На видео видно, что среди ночи малыша выносят из подъезда к машине. Мать выбегает следом и пытается уговорить отдать ей ребенка, но безуспешно. Все, что удалось женщине, это силой сесть в машину и заставить родственников взять ее с собой.

Решение суда, который оставил ребенка с отцом, бывшая теща Мусы Тынысова прокомментировала так:

- Тынысовы постоянно хвастают тем, что купили суд. Говорят, мы судье заплатили 120 тысяч, опеке 60. Поэтому суд и принял решение в их пользу. На последнем заседании человек 15 пришло с их стороны и все были уверены, что в их пользу решение примут. После заседания отец Мусы всех позвал к себе отмечать победу.

- Почему сейчас Жамиля скрывается? Ее ведь даже объявили в розыск.

- А не надо ее искать. Она боится Мусу. После развода нас постоянно запугивали, какие-то люди приходили, да еще и пожар случился, у нас с мужем дом сгорел. Муса постоянно угрожает упечь Жамилю в психушку. Дочь написала доверенность на ведение дел на Нагиму, свою младшую сестру, а сама просто боится встретиться с Мусой.

- Как сейчас живет Амиль?

- Мы постоянно видимся. Живет с мамой, очень к ней привязан. В детский сад не ходил, но сейчас готовится пойти в школу. Ходит на подготовительные курсы, научился по слогам читать, считает.

Совсем скоро Амилю исполнится 7 лет. Больше четырех из них он живет с мамой, как утверждает Орынбасар, на съемной квартире в Омске. Ребенок хорошо развит, у него нет никаких проблем, и совсем скоро он пойдет в школу. Вот только свежих фотографий с мальчиком у бабушки при себе не оказалось. Если Жамиля действительно находилась все это время в Омске, то как ее не смогла найти полиция, остается загадкой. На мать ребенка заведено уголовное дело по статьей "Самоуправство". Однако в ближайшее время оно может быть переквалифицировано на более серьезное обвинение - в похищении человека.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Семья жены 5 лет льет грязь - но им все равно придется отдать ребенка мне»

Мы попросили прокомментировать обвинения в адрес Мусы его самого. Позиции родителей Жамили он не удивился, но намекнул: все это ложь.

- Что еще они могут сказать? Они 5 лет поливают меня грязью, говорят, что я тиран и зверь. Полиции это доказывают, говорят, что я за ними слежу и угрожаю. У них просто нет другого варианта. Сына все равно придется отдать. Мне все равно, пусть рассказывают ужасы, но свою правду я готов повторить где угодно. А вот расскажут ли они свою? Я думаю, побоятся.

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«Комсомольская правда в Омске» писала об этой драматичной истории еще в 2017 году. Все начиналось идеально. Муса Тынысов учился в Омском госуниверситете на юрфаке. Там он познакомился с красавицей Жамилей Макеновой, которая в это же время училась на экономиста. Мужчина рассказывает, что сначала был безумно влюблен и просто не замечал первых звоночков. Внезапные вспышки гнева он объяснял темпераментом любимой. (Далее...)