Из захламленной квартиры омской семьи вывезли две тонны мусора

В квартире не осталось места, чтобы ходить. Фото: Официальный сайт УФССП России по Омской области

В самом центре города три родственницы устроили в муниципальной квартире настоящую свалку. Две сестры и дочь одной из них получил трехкомнатную квартиру на бульваре Победы недалеко от омского Цирка на условиях социального найма. Первое время все было хорошо, и никаких жалоб на женщин не поступало, но потом соседи стали чувствовать неприятные запахи. Оказалось, что исходят они из квартиры омичек. Оттуда же по соседям расползлись тараканы и мыши. Стало понятно, что внутри творится что-то неладное.

Когда в квартиру нагрянули с проверкой специалисты департамента жилищной политики, то удивление сдержали с трудом. Женщины накопили невероятное количество мусора и хлама, который возвышался по углам в человеческий рост. Вещей было так много, что для прохода в некоторых местах просто не оставалось места. В помещении стояла жуткая вонь, от которой не спасало даже проветривание. Но обитательницы квартиры уже привыкли к этому и не замечали ничего необычного.

После проверки их неоднократно уведомили о том, что от мусора нужно избавиться, а квартиру привести в надлежащее состояние, но женщины никаких мер не приняли. Тогда департамент обратился в суд, который поддержал представителей мэрии. По решению суда омички должны были очистить квартиру от мусора, также суд отметил, что департамент может своими силами очистить жилплощадь, а затраты позже взыскать с проживающих там омичек.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, именно последним вариантом и пришлось воспользоваться. Женщины не собирались принимать никаких мер самостоятельно, даже когда им сообщили о возможных штрафах. В итоге, клининговой компании понадобился целый день, чтобы разобрать завалы в трехкомнатной квартире. Родственницы накопили столько мусора, что вывозит его пришлось на нескольких грузовиках. Теперь квартира выглядит пристойно, а омичкам придется долго рассчитываться с департаментом за уборку.