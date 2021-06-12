Омичам напомнили, куда обращаться в случае ЧП во время праздничных выходных

На выходных все экстренеые службы будут работать круглосуточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омичей ждут трехдневные выходные из-за празднования Дня России. Однако сотрудникам экстренных служб придется работать – да еще и в режиме повышенной готовности.

Пресс-служба омской мэрии напомнинает, куда обращаться в случае возникновения коммунального или какого-то другого ЧП.

– АО «Омскэлектро», телефоны: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57;

– АО «ОмскВодоканал», телефоны диспетчерской (водопровод): 75-16-00, телефоны диспетчерской (канализация): 75-04-00;

– АО «Омскгоргаз», телефоны: 70-04-04, 97-73-77;

– АО «Омскоблгаз», телефоны: 71-38-38;

– СП «Тепловые сети» АО «Омск РТС», телефон 40-06-91;

– МП города Омска «Тепловая компания», телефоны: 68-05-46, 68-39-68;

– ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго», телефон горячей линии 8-800-1000-380, 25-84-29 (гор.РЭС);

– ООО «Плазма» (газоснабжение), телефоны: 50-63-95, 50-38-35;

– Единая дежурно-диспетчерская служба города Омска, телефон: 78-78-78.

Кроме того, при обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами, нужно незамедлительно информировать УМВД России по городу Омску, телефоны: 79-22-00 или 02.

Накануне праздничных дней омичам следует помнить телефоны оперативных служб, которые в случае необходимости следует использовать при звонках с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области:

– пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101;

– полиция – 102;

– скорая помощь – 103;

– аварийная служба газа – 104;

–единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.