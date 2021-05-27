Джульетта, Татьяна Ларина и Эллочка Людоедка: Омские библиотекари перевоплотились в любимых персонажей

Непосредственная Эллочка Людоедка в исполнении Виктории Горштейн.

27 мая, в Общероссийский день библиотек, на видеоэкранах города появятся героини литературных произведений, в которых на время праздника превратились 10 омичек – участниц проекта «Библиотекарь красивый». Акция, которая проводится уже в четвертый раз, призвана сделать чтение популярным. Девушки перевоплотились в персонажей любимых книг.

Дарья Башеева из библиотеки им. А.П. Чехова помощью визажиста Нели Лайм и фотографа Андрея Алексеева примерила на себя образ девушки «века джаза» Дейзи из романа «Великий Гетсби» американца Скотта Фицджеральда.

Неподражаемая Дейзи в исполнении Дарьи Башеевой.

Елизавета Пахотина из Детской библиотеки «Книжная галактика» на время съемок стала Соней из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие... » о Великой Отечественной войне. (Визажист – Елена Чернышова, фотограф – Игорь Шестаков).

Отважная Соня в исполнении Елизаветы Пахотиной.

Виктория Горштейн отнеслась к задаче с юмором – из нее сделали Эллочку Людоедку из произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Помогли ей в этом визажист Маргарита Воеводина и фотограф Андрей Алексеев.

Анне Таберт из библиотеки «На Ленина» по душе сказки Христиана Андерсена. Только вот импонирует ей больше не холодная красавица Снежная королева из одноименной сказки, а живая хулиганистая Маленькая разбойница. Над этим образом работали визажист Маргарита Воеводина и фотограф Юлия Жукова.

Дерзкая Маленькая разбойница в исполнении Анны Таберт.

А вот сотрудницы Центральной городской библиотеки Дарье Соловьевой и Елене Чернышовой остановили выбор на романтичных и возвышенных барышнях – Татьяне Лариной из пушкинского «Евгения Онегина» (визажист Ксения Шпыхова и фотограф Тина Рузина) и Джульетта из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» (визажист Елена Чернышова и фотограф Светлана Каритун) соответственно.

Самоотверженная Татьяна Ларина в исполнении Дарьи Соловьевой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Акция призвана развенчать стереотипы про библиотекарей «серых мышек»

Заместитель директора БУК г. Омска «Омские муниципальные библиотеки»:

- Впервые фотопроект «Библиотекарь красивый» был реализован в 2009 году и первоначально задумывался как единовременная акция. Основным мотивом его создания стало желание развенчать стереотипы про библиотекарей-бабушек, «серых мышек» и «синих чулок». Но по инициативе библиотечной молодежи, вновь поступающей на работу, фотопроект продолжается. Как автору идеи, мне очень приятно, что теперь его организаторами выступают участники предыдущих сезонов.