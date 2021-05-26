Двое погибли в страшной аварии фур и легковушки под Омском

Два человека погибли на месте, остальные попали в больницу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня, 26 мая, на трассе под Омском произошла серьезная авария, унесшая жизни нескольких человек. Все произошло ближе к вечеру, примерно в 19:30. Водитель фуры марки "МАЗ" ехал по печально известной в регионе трассе Омск-Тюмень, где серьезные ДТП случаются довольно часто. В районе 447 километра водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим большегрузом фирмы "Вольво". После удара "МАЗ" подмял под себя еще и легковушку, двигавшуюся также по встречке.

Все произошло на печально известной трассе "Тюмень-Омск". Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Больше всего повезло водителю "Вольво", он избежал серьёзных травм, чего не скажешь о его автомобиле. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Одна из фур перевернулась и упала в кювет, груз из кабины разметало по всей дороге, а от иномарки фирмы "Лефан", можно сказать, осталась только половина. Серьезно пострадала и кабина МАЗа". В результате аварии на месте скончались пассажирка иномарки и водитель "МАЗ", в больницу с тяжелыми травмами попали водитель легковушки и еще одна пациентка. А водитель второй фуры серьезно не пострадал, его медики осмотрели на месте аварии и оказали необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе полиции по факту аварии будет проведена проверка, в ходе которой выяснят все причины произошедшего. Дадут оценку действиям всех участников ДТП.