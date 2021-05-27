« Зажечь огонь в сердцах молодых — вот призвание настоящих преподавателей!»

К этой дате приурочены различные мероприятия и торжества, а бывшие выпускники медицинского вуза говорят слова благодарности своим наставникам и учителям, которые открыли для них многогранный и увлекающий мир медицины. Главный врач областного Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов и первый заместитель главного врача, главный внештатный онколог Омской области Дмитрий Вьюшков поздравляют со 100-летним юбилеем Омский государственный медицинский университет и делятся воспоминаниями о годах учебы, преподавателях и той особой атмосфере, которая сопровождает юных студентов, решивших пойти по стезе служения людям.

Дмитрий Анатольевич Маркелов, главный врач Клинического онкологического диспансера: «Ни на минуту не пожалел, что остался работать в Омске».

Я решил, что стану врачом, еще в раннем детстве. На такое мое решение повлиял один-единственный человек — моя тетя. Она педиатр, и всегда, когда мне случалось заболеть, она приходила — и сразу становилось легче. Выписанные тетей лекарства помогали очень быстро поправиться, и мне казалось, что это чудо — уметь вот так исцелять болезни людей. Именно она помогла мне выбрать правильную дорогу в жизни, глядя на нее, у меня сформировался образ настоящего врача — это добрый, отзывчивый, высоконравственный, любящий людей человек. Уже тогда я понял, что быть врачом — это хорошо, это нужно и это правильно. Тетя по сей день трудится в системе здравоохранения и не оставляет своего призвания, помогает маленьким детям. В старших классах я делал особый упор на физику, химию и биологию, учился на подготовительных курсах медуниверситета (а тогда еще медакадемии), сдал вступительные экзамены и начал свой долгий путь в профессию.

Медицина — это такая отрасль, которая просто не может стоять на месте. Постоянные исследования, открытия, обновляются методики диагностики и лечения — мы все время познаем, движемся вперед, открываем новое. Если говорить об онкологии, то она, в особенности в последние 20 лет, сделала огромный скачок в своем развитии и в плане хирургических наработок, в плане химиотерапевтических методик и лучевой терапии. Каждый год появляются все новые и новые возможности, и наши врачи учатся постоянно. Врач — это такой человек, который до конца своих дней должен учиться новому. Не бывает достаточно знаний о человеческом здоровье и борьбе с болезнями — они вновь и вновь обновляются и совершенствуются.

Учиться было тяжело, но безумно интересно. В академии был замечательный преподавательский состав, и мы постоянно посещали клиники, много нового узнавали прямо у постели больного, ходили на бесплатные дежурства, чтобы учиться у старших товарищей, постигать азы медицинской помощи. Это очень помогало в формировании представления о функционировании медучреждений, о врачебном сообществе как о тесном круге единомышленников. Когда я только поступил в медицинскую академию, сразу же решил — хочу быть хирургом! На пятом курсе, когда шел цикл занятий по онкологии, мы познакомились с Дмитрием Ивановичем Дёминым, заведующим кафедрой онкологии. Он был яркой личностью, настоящим специалистом в своей области, человеком с золотыми руками, который и оперировал, и преподавал, и именно благодаря его лекциям у меня сформировалось устойчивое убеждение, что я хочу связать свою жизнь с онкодиспансером, связать себя с этой службой, прийти туда и стать высококлассным хирургом — именно он оказал прямое влияние на мой выбор специальности. Дмитрий Иванович — один из немногих людей, который оставил ярчайший след в моей жизни! Если бы не он, я, возможно, выбрал бы совершенно другое направление медицинской деятельности. Его харизма, его обширные знания, его профессионализм заразили меня стремлением узнавать новое в области онкологии, и уже после пятого курса я ни минуты не сомневался, что пойду в онкологию — поступил в ординатуру по специальности «врач-онколог», закончил ее и остался работать в диспансере. Кроме того, после окончания медвуза передо мной могла бы встать дилемма — остаться в Омске или ехать работать в Москву, но после знакомства с Дёминым я твердо решил, что останусь работать именно в омском онкодиспансере, и с тех пор никогда не жалел о принятом решении.

Ни для кого не секрет, что онкология — одна из самых непростых отраслей в медицине, слишком уж тяжелый эмоциональный окрас несет в себе работа врача-онколога. Она связана с неизбежными потерями пациентов ввиду частой запущенности онкозаболеваний, она связана с болью многочисленных людей — как тех, кого постиг недуг, так и их родных и близких, которым тоже бывает невероятно сложно. Поэтому врачу-онкологу часто приходится быть психологом не только для пациентов, но и для самого себя, он должен обладать внутренним стержнем для того, чтобы подобные испытания не отвернули его от главного предназначения — помогать тем, кто болен. В этом также и состоит заслуга медицинского университета — в его стенах бывшие школьники, избравшие для себя непростое призвание врача, учатся не пасовать перед трудностями.

Меня, совсем еще юного специалиста, в моем первом (и до сих пор единственном) месте работы встретил молодой коллектив единомышленников. У нас все горели работой! Все стремились больше узнавать, нарабатывать навыки, перенимали опыт старших коллег и постоянно учились новому. В медучреждении уже на тот момент сложилась сплоченная команда, все друг друга поддерживали, никогда не было духа соперничества — было единство! Безусловно, все наши профессиональные стремления были заложены в нас преподавателями в вузе.

Во время нашей учебы нам удалось познакомиться с ветеранами медицинской отрасли региона, с врачами, которые стояли у истоков омской медицины, кто развивал ее в тяжелое послевоенное время. Знаменитые корифеи омского медицинского образования — профессоры Жуков, Полуэктов, Широченко, Козлов и другие выдающиеся наставники являлись для студентов живыми примерами преданности своему делу, интеллигентности, неисчерпаемой мудрости и глубоких знаний. Благодаря им Омская медицинская академия получила известность по всей России. Попадая под их благотворное влияние, многие студенты становились фанатиками своего дела. Можно с уверенностью сказать, что все хирурги, работающие в нашем диспансере – фанатики. Лишить себя возможности комфортно присесть в течение дня, вовремя завтракать, обедать, уходить с работы и совершать обычные для других людей действия могут только фанатично настроенные люди. Это они могут стоять по несколько часов за операционным столом, проводя по несколько операций подряд, превозмогая себя, невзирая на усталость. И конечно, 99% этих людей воспитал для нас медицинский университет.

На сегодняшний день на разных курсах учится много ребят по целевому направлению от онкодиспансера, каждый год университет выпускает по нескольку молодых врачей-онкологов, которые пополняют ряды наших специалистов — когда есть регулярная подпитка свежими умами, это всегда хорошо, особенно для такого большого живого организма, как онкологический диспансер. Они всегда несут с собой много нового, и когда сливаются в одном коллективе разные поколения, на стороне одних — большой опыт, нас стороне других — свежесть взглядов, в итоге получается очень хороший союз. На сегодняшний день мы имеем в своем составе таких врачей, как Евгений Копыльцов, Сергей Артеменков, Ирина Радюкова, Олег Леонов, Дмитрий Вьюшков — они и многие другие наши врачи могут взять молодых специалистов под свое крыло и обучать всем тонкостям, это люди с золотыми руками и золотыми сердцами, которые вкладывают душу в своих учеников и являются для них мудрыми наставниками. А совсем недавно произошла одна интересная для меня вещь — мой сын принял решение после окончания школы тоже поступить в медуниверситет и стать еще одним врачом в нашей семье. Это же прекрасно, когда мой ребенок, видя то, как я работаю, сколько времени и сил отдаю своему делу, преисполнился уважения к профессии врача, не боится трудностей, которые так или иначе сопровождают наше дело, и решает в профессиональной сфере следовать по родительскому пути. В нашей семье разговоры на медицинские темы не смолкают и после окончания рабочего дня, ведь моя супруга Марина — кандидат медицинских наук, ассистент кафедры патанатомии Омского медицинского университета, преподает в вузе и является практикующим врачом-патологоанатомом. Так что могу с уверенностью сказать — вуз подарил мне не только любовь к профессии, но и главную любовь моей жизни, ведь познакомились мы с Мариной как раз в нашей alma mater в годы учебы.

Хочу также отметить, что Омский медицинский университет наполняет специалистами не только медицинские учреждения нашего региона — выпускники ОмГМУ работают в различных регионах России и даже за рубежом, поэтому слава кузницы профессиональных медицинских кадров прочно закрепилась за нашим омским вузом. Поэтому в честь 100-летнего юбилея я желаю университету и дальше быть замечательной кузницей медицинских кадров, так же идти в ногу со временем, отзываться на запросы современности в части новых образовательных технологий, но самое главное — сохранять теперь уже вековые традиции классического медицинского образования, заложенные в самом начале существования вуза. Это те столпы, на которых держится вся конструкция знаний о врачевании человеческих болезней. Здоровья и благополучия всему преподавательскому составу, коллективу вуза, нашим дорогим корифеям медицинской отрасли, которые не перестают вкладывать частичку своей души в будущих врачей. И пусть гордое имя омской медицинской школы, которую прошли многие выдающиеся люди, продолжает греметь по всей стране!

Первый заместитель главного врача Клинического онкологического диспансера, главный внештатный онколог Омской области Дмитрий Вьюшков: «Не идти вперед — значит идти назад — этот постулат наиболее верно характеризует медицинскую науку».

Как часто бывает, стать врачом я решил еще в детстве. В школе у меня был большой интерес к биологическим наукам, а применительно к человеку лучше всего они представлены в медицине. На первых курсах я понял — стану практикующим врачом, а не исследователем в области биологии, хотелось использовать получаемые знания в прикладном ключе. Затем в моей студенческой жизни произошли перемены — после первого курса я был призван в армию. К тому времени мои интересы в медицинской отрасли уже были определены, и когда во второй половине срока службы появилось свободное время, то стало возможным уделять его, например, самообразованию. И тут большую роль в моей жизни сыграл Владимир Сергеевич Рублёв, доцент кафедры нормальной анатомии нашего вуза. Я написал ему из армии письмо с просьбой выслать мне военную часть учебник по анатомии. Несмотря на очевидную занятость, этот замечательный человек нашел время для того, чтобы взять в библиотеке на свое имя для меня необходимую книгу и отправил ее за 5 тысяч километров от Омска. Мне, простому студенту, только окончившему первый курс! Я был очень благодарен ему за такую помощь!

Еще один человек, который оказал особое влияние на мою студенческую жизнь — это Владимир Терентьевич Долгих, заведующий кафедрой патологической физиологии. Сейчас он работает в Москве, в одном из сильных вузов. Он профессор, у него очень много работ по теоретическим наукам, потому что патофизиология — она все-таки ближе к теории, но на стыке с практикой. Кафедра занималась проблемой неотложных, критических состояний, клинической смерти, очень сложными темами. Меня всегда поражала способность наших преподавателей запоминать студентов по имени и отчеству, ведь нас было великое множество! Казалось бы, это такая мелочь, но даже спустя пару лет после завершения курсов наши преподаватели здоровались с нами по имени-отчеству, когда встречали в коридорах вуза.

Когда мы приближались к окончанию вузовской учебной программы, к переходу на постдипломное образование, ординатуру, интернатуру, шло уже формирование прикладных навыков профессии. Я заканчивал клиническую ординатуру на кафедре общей хирургии в первой городской больнице, которая теперь носит имя Азария Кабанова. Судьба распорядилась так, что я стал последним ординатором Азария Николаевича, в 1994 году он ушел из жизни. После него кафедру возглавил Константин Константинович Козлов, который стал для меня наставником на пути становления в профессии. Он проявлял абсолютно неформальный подход к работе со студентами, помогал мне в моих научных изысканиях. От всей души желаю ему здравствовать еще долгие годы, я безгранично благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в моей жизни.

Отдельные слова признательности мне хотелось бы сказать в адрес первого заведующего кафедрой онкологии Дмитрия Ивановича Дёмина. Сейчас он работает в краевой больнице Краснодара, а тогда он возглавил образованную из курса онкологии кафедру. Когда я начал работать в онкодиспансере, он дал нам, молодым специалистам, возможность полноценно участвовать в формировании новых технологий, многие из которых до сих пор активно применяются для лечения наших пациентов. Во многом благодаря его усилиям мы сейчас имеем ту высокотехнологичную медицинскую помощь, которая оказывается в диспансере, основы основ этой помощи были заложены именно им. Онкология всегда выделялась особым подходом к хирургии, сложностью и объемами оперативных вмешательств, была очень перспективным в плане открытий и разработок направлением, и это всегда привлекало молодых врачей, в том числе хирургов. Пройдя часть практики по хирургии именно в онкологическом диспансере, я смог приблизиться к сложным операциям и современным технологиям. Когда в конце обучения мне поступило предложение о работе в диспансере, я с удовольствием согласился!

Самый главный навык, который мы получили за годы получения медицинского образования — нас научили учиться! Работать с научной, учебной литературой, с публикациями, самому проявлять себя в части написания научных работ. Будучи студентами, мы жертвовали какой-то частью своей жизни, личным временем, развлечениями на благо науки, образования, практики и пациентов, и это не доставляло нам дискомфорта —наоборот, мы понимали, что это приближает нас к обширному миру медицинских знаний, который безграничен, мы старались получить больше навыков, больше знаний. Прочитать учебник, выучить его — могут многие, а вот потребность в поиске новых знаний нужно в человеке воспитывать. Именно это качество в нас воспитал медицинский университет. Не идти вперед — значит идти назад — этот постулат наиболее верно характеризует медицинскую науку. Возможно, в других отраслях знаний это не так актуально, но в медицине невозможно оставаться на месте, необходимо постоянно совершенствоваться, вбирать в себя новые знания, хоть понемногу, хоть крупицу.

Поздравляя Омский государственный медицинский университет с вековым юбилеем, мне хотелось бы пожелать ему отметить 200-летний юбилей! 100 лет — это целая эпоха, это годы становления, тяжелый послевоенный период, который сменился расцветом науки и медицины, новыми открытиями, это невероятный пласт истории! Пусть наш университет продолжает двигаться вперед, к еще большему прогрессу, пусть профессорско-преподавательский состав, студенты все больше и больше погружаются в лавину новых открытий и изобретений, учатся применять их в работе, в лечении пациентов. Больше парней и девчонок с горящими глазами и открытым сердцем, неравнодушных, тянущихся к знаниям! Ну и, конечно же, здоровья всем тем, кто так или иначе имеет отношение к нашему вузу.

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