Названа причина аномальной 35-градусной жары в Омске

От жары сибиряки спасаются у водоемов и в аквапарках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Невыносимая жара порядком поднадоела омичам. Всю неделю печет так, что сибиряки воют. Температура воздуха днем прогревается до +36 градусов, даже ночами она не опускается ниже 20 градусов. В Омске даже был побит столетний рекорд максимальной температуры в мае. Многие жители гадают, откуда же к нам пришел такой невыносимый зной.

Оказывается, раскаленный горячий воздух пришел в Сибирь с территории Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Именно там, как показывает сервис, www.windy.com воздух нагрелся и пошел в сторону Омска. В соседнем Казахстане сейчас тоже стоит невыносимая жара. Температура в некоторых его регионах достигает +38 градусов.

Из-за сильной жары в омском МЧС едва ли не каждый день обещают бурю и прогнозируют грозы, ливни и сильный ветер. В ближайшие два дня жара немного отступит: 27 и 28 мая синоптики обещают всего лишь +20 днем. Однако уже в эти выходные 30-градусный зной снова вернется в Омскую область. Жители спасаются от жары у водоемов и в аквапарках. А в администрации города даже начали поливать дороги, чтобы омичам было легче переносить высокую температуру.

На следующей неделе, если верить прогнозам синоптикам, жара в Омске немного отступит. Будет около +25.