В школе Омской области провели последний звонок для единственной выпускницы

Поздравить единственную выпускницу собралась вся школа. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

По всей стране прошли последние звонки. Тысячи выпускников закончили учиться и на торжественной линейке, можно сказать, попрощались со школой. Несмотря на коронавирусные ограничения, в Омске разрешили провести мероприятия на открытом воздухе с приглашенными гостями. Не стали нарушать этого и в селе Колосовка под Омском. Вот только выпускница была одна. Алсу Щеплихина в этом году стала единственной выпускницей на всю школу. Но для девушки все равно провели последний звонок и торжественную линейку.

- Алсу не всегда одна училась. До 9 класса их было 6 человек, а потом все решили пойти в колледжи. Алсу тоже сомневалась, думала уйти после 10 класса, но начало получаться и она осталась, - рассказывает с теплотой директор школы Вероника Гринева. В небольшой сельской школе осталось всего 56 учеников, поэтому каждого она знает хорошо.

- А как проходили уроки? Девочка одна сидела?

- Нет, ну что вы? У нас несколько потоков занимаются одновременно. Одна она только на дополнительных занятиях была.

- Куда Алсу планирует поступать?

- В ОмГУ им. Достоевского на менеджмент. Что-то связанное с финансами.

- Переживаете за результаты ЕГЭ?

- Мы не сомневаемся, что тест Алсу напишет, но ведь всегда хочется высокий балл. За это переживаем, да, - отметила директор.

Училась девочка прилежно, но полностью стать хорошисткой не получилось. В аттестате одна тройка. Но это не расстраивает Алсу. Для нее одной организовали последний звонок и торжественную линейку с соблюдением всех традиций. Поздравить единственную выпускницу собралась вся школа, бывшие выпускники и учителя. Для нее подготовили поздравительные номера первоклашки и родители, подарили и памятные подарки: пятерку, счастливую ручку и даже заговоренную воду. Все пожелали выпускнице успехов и удачной сдачи экзаменов.

На следующий год в Крайчиковской школе последний звонок проведут уже для троих выпускников. Сейчас они заканчивают 10 класс и пока намерены доучиться.