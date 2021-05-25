В Омске побит полувековой рекорд жары

В ближайшие сутки столбик термометра поднимется до +37 градусов! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аномальная жара установилась в Омске. Сегодня и завтра, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +36 градусов. Однако и без этого 23 мая был побит абсолютный максимум температуры, который фиксировали метеорологи за всю историю наблюдений. В Омске 23 мая воздух прогрелся до +33,1 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем было в этот же день в 1965 году.

Судя по прогнозам, аномальная жара простоит в Омске еще двое суток. Даже ночами столбик термометра не будет падать ниже +21. Передохнуть от зноя сибиряки смогут только в четверг, 27 мая. Температура днем упадет до +20. Правда, в выходные зной вернется в Омске - обещают жару выше +30 градусов.

Сейчас горожане прячутся от жары возле фонтанов и водоемов. Некоторые ищут в городе открытые бассейны, чтобы позагорать и провести время. "Комсомолка" подробно давала афишу, где это можно сделать.

Любители искупаться в жару - настоящая головная боль для экстренных служб. С начала сезона утонули уже двое омичей. Жара опасна еще и тем, что активно горят леса. В начале мая в Омской области сгорело сразу несколько деревень. Огонь как раз перекинулся на жилые дома из лесов. И сейчас сохраняется опасная пожароопасная ситуация.

- Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности, по предварительным данным, сохраняется по 27 мая, - говорит начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. - В связи с установившейся на территории Омской и юга Тюменской областям аномально-жаркой погоды продолжится интенсивный прирост показателей пожарной опасности.