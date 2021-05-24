«Умру под Feduka и Og Buda»: В Омске на тренировке скончался молодой легкоатлет

Подающий надежды спортсмен погиб во время тренировки. Фото: пресс-служба министерства культуры и спорта Омской области

Ничего не предвещало беды, когда сегодня на очередную тренировку пришел 23-летний Григорий Маляренко. Омич всю жизнь занимался спортом и достиг немалых успехов. В юном возрасте Григорий уже заработал звание мастера спорта и стал членом легкоатлетической сборной. Он успешно занимался бегом с препятствиями на 60 и 110 метров. В копилке молодого спортсмена победа в Первенстве России среди юниоров до 23 лет в 2019 году, в Первенстве России среди юниоров до 20 лет в 2017 и серебряная медаль Спартакиады России. Впереди у него могло быть множество побед, но сегодня прямо во время тренировки Григорий скончался. Медики приехали быстро, но спасти жизнь Григория им не удалось.

О причинах пока остается только догадываться. Спортсмен регулярно проходил медицинские осмотры, на которых никаких заболеваний не выявили. У Маляренко был допуск к тренировкам. Не похоже, что плохое самочувствие связано с нагрузками на жаре. Как отметили в пресс-службе министерства культуры и спорта, в манеже "Сибирский нефтяник", где занимался портсмен, поддерживают комфортную для занятий температуру.

В соцсетях Григорий вел активную жизнь, как и любой молодой человек. Последний статус на его стене во ВКонтакте гласит: " Умру под Feduka и Og Buda". У музыкантов действительно есть лирический совместный трек, рассказывающий о расставании, который они выпустили чуть больше года назад.