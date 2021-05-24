"У них даже не было медпункта!": Омичка пожаловалась, что ее дочь порезала шею о трос на парковке у страусиной фермы

Сразу после падения порез кровоточил. Ребенок, как и родители, был в шоке от произошедшего. Фото: Светлана Гричениченко

Удачно проведенные выходные обернулись для семи омички Светланы Гричениченко неприятностями. Семья отправилась на базу отдыха "Омский страус", которая находится недалеко от Усть-Заостровки. Семья провела на базе отдыха целый день, особенно понравилась там маленькой 6-летней дочери Светланы. Когда пришло время уезжать, семья отправилась к машине на парковке, где и случилось несчастье.

Парковка, как рассказывает Светлана, разграничена белой тонкой веревкой, которая не обозначена больше никакими яркими элементами. Их легко не заметить, если забыть об этом. И ребенок, конечно, не заметил веревку, когда побежал к машине.

- Моя дочь побежала к машине и врезалась шеей в веревку. Когда она упала уже, мы вспомнили об этой веревке. Господи, у меня вся жизнь пролетела перед глазами. Да, и наша вина есть, что не доглядели, забыли об этой веревке, что не остановили. Я побежала ко входу, где продают билеты, узнать где у них мед. пункт. А его нет! - рассказывает Светлана. Как объяснили женщине, ближайшие врачи есть в селе Иртышское. Туда семье и пришлось отправиться.

- На кассе мне дали только перекись и рассказали, где поблизости есть больница. Нам очень повезло, что веревка была не плотно натянута, в отличие от следующей, - отметила омичка.

У девочки после падения действительно несколько глубоких порезов прямо на шее. Веревка впилась в кожу и прорезала ее. Малышка после падения была в шоке, но к счастью после падения серьезных травм не получила. Вот только совсем скоро у девочки выпускной в детском саду. Прийти на него придется с глубокими царапинами.

Глубокие порезы на шее смогли обработать только в соседнем селе. Фото: Светлана Гричениченко

Светлана после случившегося попробовала написать в группу базы отдыха, чтобы рассказать, что произошло, но пост с ее отзывом удалили. На стене сообщества последний отзыв опубликован 18 мая и отзыва Светланы там нет. В администрации "Омского страуса" считают, что их вины в произошедшем нет. Также они уверяют, что все организовано безопасно.

- Никаких претензий мы не получали. У проверяющих к нам нареканий нет. Экскурсии у нас проходят организовано, дети приезжают, строятся, заходят. А если люди приехали сами, то за детьми нужно следить. К нам никаких жалоб не поступало. На парковке все огорожено и знаки стоят. У нас безопасно, - прокомментировали в "Омском страусе".