Жара в Омске: Пляжи, парки, катание на катамаранах и аренда велосипедов

В Омске открылся пляжный сезон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске +31, а к середине следующей недели беспощадные синоптики и вовсе прогнозируют 40-градусную жару. Выясняем, как людям оставшимся в городе, не только спастись от зноя, но и провести лето интересно и с пользой.

ГОРОДСКИЕ ПАРКИ

Парк им. 30-летия ВЛКСМ площадью 62 га с живописным прудом и тенистыми аллеями. Находится в Октябрьском округе, центральный вход с улицы Богдана Хмельницкого.

Развлечения: катание на велосипедах, роликах, велорикше, лошадях и аттракционах, а также страусиная ферма, веревочный парк и картинг.

Прокат велосипедов: 1 час взрослым 200 рублей, детям 150 рублей. На день – 700 и 600 рублей соответственно.

Батут спортивный: 10 минут – 120 рублей. Подробный прайс-лист на аттракционы здесь.

Телефон для справок: +7 (3812) 90-41-18.

Лето самое время для спортивных игр на свежем воздухе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пиратский остров на улице Граничной, 1А. Работает круглосуточно.

Развлечения: теннисный корт, волейбол, скалодром, аттракционы, аквапарк и бассейны, игровые площадки, а также прокат катеров, яхт в яхтклубе «Миллениум», пляж.

Есть беседки, мангалы, места для приготовления барбекю.

Аквазона – 300 рублей за 2 часа за взрослого, дети с 5 до 11 лет – 150 рублей, дети до 5 лет – бесплатно

Прокат яхты – 10 тысяч рублей за час (арендуется от 2 часов), максимальное количество человек – 10.

Телефон для справок: +7 (3812) 95-12-38.

Зеленый остров парк на улице Старозагородная роща площадью, 10/1.

Развлечения: аттракционы, дорожки для велосипедистов, бегунов, лодки, катамараны.

Вейк-парк: катание на гидроцикле (10 минут, прокат всего снаряжения) – 750 рублей, SUP-борд (1 час в будни/выходные, прокат весла и жилета) – 500/600 рублей. Зона загара (1 час в будни/выходные, 1 шезлонг) – 150/200 рублей.

Аренда катера с прокатом снаряжения (доска,жилет,шлем,гидрокостюм) за 20 минут в будние дни – 2 000, в выходные 2 500 рублей. Один час – 6 000 и 7 000 рублей соответственно.

Телефон для справок: +7 (3812) 21-31-24.

Парк 300-летия Омска на улице Ватутина, 21/1.

Развлечения: детские площадки, тренажеры, картинг, футбольное, волейбольное поле. Подходит для пеших и велосипедных прогулок.

Телефон для справок: +7 (3812) 48-60-41.

Не забывайте про головные уборы. Фото: Иван МАКЕЕВ

ПЛЯЖИ:

Центральный пляж на набережной Тухачевского, 1.

Зона «Для всех»: будни – 300 рублей за взрослого и 150 рублей за ребенка; выходные – 320 рублей за взрослого и 160 рублей за ребенка. Время пребывания – 1 час 20 минут.

VIP-зона: будни – 420 рублей за взрослого и 210 рублей за ребенка; выходные – 500 рублей за взрослого и 250 рублей за ребёнка. Время пребывания – 1 час 20 минут.

Телефон для справок: +7 (3812) 25-37-02.

Куйбышевский или Центральный II

Расположен между улицами Чкалова и Съездовской. Длина пляжа составляет 250 метров, оборудован зонтами от солнца, зоной для купания детей, кабинками для переодевания, душем, устройством для мытья ног, мобильными туалетными кабинками, пунктом первой медицинской помощи, вышкой матроса-спасателя. В непосредственной близости к границе пляжа находится спортивная площадка, детская площадка, кафе и другие сооружения. На время купального сезона спасатели дежурят с 10 до 19 часов.

Советский пляж

Расположен напротив парка культуры и отдыха Советского округа. Пляж оборудован зонтами от солнца, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора, спасательной станций. Длина пляжа составляет 250 метров.

Кировский пляж

Расположен параллельно улице Граничной. Длина 100 метров. Пляж оборудован зонтами от солнца, зоной для купания детей, кабинками для переодевания, устройством для мытья ног, мобильными туалетными кабинками, контейнерами для мусора, спасательной станций, пунктом первой медицинской помощи, вышкой матроса-спасателя. В непосредственной близости к границе пляжа находится спортивная площадка, детская площадка, аттракционы и развлекательное оборудование, кафе и другие сооружения. На время купального сезона спасатели дежурят с 10 до 19 часов.

Даже в Омске можно получить красивый загар - главное не переусердствовать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первомайский пляж

Расположен параллельно набережной Тухачевского, в районе Зеленого острова. Длина пляжа составляет 200 метров. Пляж оборудован зонтами от солнца, зоной для купания детей, кабинками для переодевания, устройством для мытья ног, контейнерами для мусора, вышкой матроса-спасателя.

АРЕНДА ВЕЛОСИПЕДОВ И ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ:

Этим летом в Омске почти повсеместно появилась возможность взять напрокат прямо на улице велосипед или самокат. Для этого необходимо скачать приложение на телефон. Например, такое. Также QR-коды приложения для скачивания есть и на самих парковках - например, на Иртышской набережной. Как правило, они ярко-желтого цвета и хорошо видны даже издалека.

Для тех, арендовать средства передвижения традиционным способов, существуют пункты проката. Вот они.

K4 Sport

Адрес: Иртышская Набережная, 27.

Время работы: 10.00-20.00.

Телефоны для справок: 8-903-927-97-39, 38-97-39.

Цена: 150 рублей в час; 500 рублей в сутки.

Залог: 7000 рублей или паспорт.

Торгово-сервисная фирма, ИП Старченков

Адрес: ТД на Конева (Конева, 28).

Время работы: 10.00-20.00.

Телефон для справок: 8-961-883-88-18.

Цена: 100 рублей в час, 550 рублей в сутки.

Залог: 2 документа (паспорт + водительские права).

Вертикаль Экстрим

Адрес: Лермонтова, 81.

Время работы: 10.00-20.00.

Телефон для справок: 56-35-07.

Цена: 100 рублей в час; 550 рублей – 1-6 часов; 500 рублей – 7-20 часов; больше 20 часов – 450 рублей.

Залог: 3000 рублей и паспорт или другой документ, штраф при утере – 7 200 рублей.

Веломотодрайв

Адрес: Масленникова, 142б / 4-я Транспортная, 160.

Время работы: 13.00 - 21.00 / 10.00 - 18.00.

Телефоны для справок: 8-908-808-42-33 / 27-31-70.

Цена: 1 час - 130 рублей; 2 часа – 120 рублей; 3 часа – 290 рублей; 4 часа - 350 рублей; 5 часов – 390 рублей; 6 часов – 420 рублей; 7 часов - 450 рублей; 1 сутки – 500 рублей; 2 суток – 750 рублей; 3 суток - 1000 рублей; 4 суток – 1200 рублей; далее + 300 рублей в сутки. С 21.00 до 13.00 прокат велосипеда 400 рублей.

Залог: Залог при прокате велосипедов составляет: 5000, 7000, 10000 рублей (в зависимости от оценочной стоимости велосипеда). Либо документ, удостоверяющий личность + 1000 рублей.

Вело-Мото-прокат

Адрес: Фугенфирова 2

Время работы: 9.00 - 23.30.

Номер телефона: 48-60-41.

БАССЕЙНЫ:

Открытый бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «Альбатрос» на улице Масленникова,144, к. 1.

Разовое посещение в будни на весь день с шезлонгом – 1800 рублей с человека. В выходные и праздничные дни – 2 000 рублей. Шезлонг – 110 рублей.