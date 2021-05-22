Мэр Оксана Фадина заработала в прошлом году 5 млн рублей

Мэр Омска Оксана Фадина любит детей - это видно даже по ее декларации. Фото: «Город Омск»

Руководство омской мэрии отчиталось о доходах за прошлый год. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Глава города Оксана Фадина задекларировала за 2020 год 5 млн 48 тысяч рублей. Примерно о такой же сумме она отчитывалась годом ранее. В ее собственности по-прежнему находится дом площадью 205 кв. м и земельный участок в 625 кв. м. Кроме того, земельный участок в 455 кв. м и дом в 145 кв. м записаны на маленькую дочь Оксаны Николаевны.

А вот у заместителя Фадиной Олега Зарембы доходы оказались почти втрое выше. Он отчитался о 13 млн 785 тысячах рублей, полученных в 2020 году. Любопытно, что в 2019-м в декларации Зарембы значилась сумма еще на 2 млн больше.

Вместе с супругой чиновник владеет земельным участком площадью 280 кв. м, домом в 276 кв. м и квартирой в 43 кв. м. Помимо этого жена Олега Игоревича имеет в собственности два земельных участка, долю в квартире и автомобиль Hummer X3. У вице-мэра из транспортных средств значится моторная лодка Yamaha.

Также в тройке самых богатых чиновников горадминистрации - первый заместитель мэра и глава департамента городского хозяйства Евгений Фомин. Он отчитался о получении в 2020 году 4,09 млн рублей. У него в собственности 3 квартиры и парковочное место.

Заместитель мэра Михаил Губин получил 3,8 млн рублей, владеет земельным участком и квартирой.

У двух других вице-мэров Анастасии Терпуговой и Елены Русиновой – 2,5 млн и 2,3 млн рублей соответственно. Вторая владеет еще земельным участком, квартирой и автомобилем Honda CR-V.

Среди директоров департаментов омской мэрии самые высокие доходы показали Светлана Рогова (2,2 млн), а также главы депимущества и департамента общественной безопасности Дмитрий Махиня и Евгений Скрипкарев – по 1,9 млн рублей.