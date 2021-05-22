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Спорт22 мая 2021 6:35

Омский пловец Мартин Малютин стал трехкратным чемпионом Европы, побив 27-летний рекорд

Пока ему нет равных среди соперников
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Мартин Малютин стал трехкратным чемпионом Европы.

Мартин Малютин стал трехкратным чемпионом Европы.

С безоговорочным триумфом выступает на чемпионате Европы 20-летний пловец из Омска Мартин Малютин. На соревнованиях в Будапеште он фактически не оставил соперникам из других стран шансов, забрав три золота.

Накануне, 21 мая, спортсмен завоевал первое место на коронной для себя дистанции в 200 метров вольным стилем. При этом он побил рекорд, который держался с 2004 года, проплыв 200-метровку за 1:44,79 минуты.

«Серебро» и «бронза» достались британцам Данкану Скотту и Томасу Дину – 1:45.19 и 1:45.34 соответственно.

Ранее воспитанник тренера Натальи Рощиной и студент СибГУФКа оказался быстрее всех на дистанции в 400 метров, а также принес победу российской команде в эстафеие четыре по 200 метров.

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