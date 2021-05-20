Омича, распилившего щенка, признали невменяемым

Зимой собака Виталия родила щенков. С одним из них он и расправился.

Зимой, практически сразу после новогодних праздников, омичей потрясло видео убийства щенка, появившееся в интернете. На леденящих душу кадрах неизвестный не просто измывался над собакой, а уверенно ее расчленял, и даже комментировал процесс.

- Я всех утопил, а этого обещала взят Ира. Но отказалась, поэтому я ей в наказание его расчленил, - комментировал автор.

Оказалось, что все эти зверства творил у себя дома омич. Когда запись его бесчеловечного поступка увидели зоозащитники, поднялась шумиха. Неравнодушные люди сами помогли найти живодера. Им действительно оказался омич Виталий В. После огласки он удалил видео и фейковую страницу, с которой его опубликовал. Но активисты все равно вычислили его. Полиции также не составило труда найти его и задержать. На допросе Виталий рассказал, что в тот день выпил много алкоголя и решился утопить троих щенков, которых накануне родила его собака.

- Всего за день, если в бутылках, я выпил 8 бутылок водки где-то. И решился утопить щенков. У меня собака-дворняжка родила четверых щенков. Троих я утопил, а у одного отрезались лапки, – говорил Виталий в полиции.

– Отрезались? – уточнил дознаватель.

– Отрезал. Потом у электропилы сработала защита.

Позже выяснилось, что живодер психически нездоров, поэтому вместо заключения под стражу его после допроса отправили домой под подписку о невыезде. Но экспертизу все же назначили. Сейчас она закончилась, и диагнозы Виталия подтвердились. Сейчас расследование еще продолжается, до суда дело еще не дошло. Судя по всему, омичу не грозит реальное заключение, а вот принудительное лечение он может пережить.

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