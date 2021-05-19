Названы доходы омских прокуроров за 2020 год

Многие из руководителей заняли свои должности меньше года назад. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Омские бюджетники продолжают отчитываться о своих доходах. Декларации опубликовали и работники прокуратуры. Многие из них перевелись в Омск только в прошлом году.

Новый прокурор Омской области Николай Студеникин, которого перевели в Омск из Калужской области в июне 2020, заработал за год 4,1 миллион. На прошлом месте он получил 3,6 миллиона, но и должность занимал ниже. До перевода в Омск Студеникин был заместителем прокурора Калужской области. В собственности прокурора, как говорится в декларации, есть дача, два земельных участка по 500 и 491 квадратный метр, доля в квартире и автомобиль Toyota RAV4.

Чуть позже начальника в Омск из Орловской области, где занимал такую же должность, приехал первый заместитель Андрей Хамошин. В Омске свою должность он занял в ноябре 2020. Его годовой доход составил 4,1 миллиона. Это чуть больше, чем он получал годом ранее. У заместителя в собственности есть земельный участок, квартира в 60 квадратов, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и мотоцикл фирмы ИЖ.

Больше всех доходов задекларировала заместитель прокурора Елена Тебенькова. Ее доход, согласно декларации, составил 7,2 миллиона рублей. Возможно, так вышло из-за продажи доли в квартире. А еще один зам Студеникина, Владислав Шевченко, получил в 2020 году 3,4 миллиона рублей.

Прокурор города Омска Павел Попов, который занял свою должность только в январе 2021 года, заработал в 2020 значительно меньше коллег из области. Он получил всего 2,3 миллиона. Даже чуть больше получила прокурор Ленинского округа Татьяна Сидоренко, она задекларировала 2,4 миллиона. Прокуроры других округов получили примерно по 2,3 миллиона за год работы. Доходы прокуроров районов Омской области тоже были примерно равны и составляли примерно 2 миллиона рублей.