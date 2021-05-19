Омич разгромил приют для бездомных собак, огорчившись, что там нет «качественных» щенков

Агрессивный мужчина, напавший на девушек и разгромивший приют, попал на запись камеры наблюдения. Фото: «Омские хвостики»

ЧП случилось в частном омском приюте для бездомных собак «Омские хвостики». Туда заявилась странная троица: семейная пара и их приятель. Посетители собирались взять бесплатного питомца.

Но ни один из представленных им щенков не отвечал высоким «аристократическим» вкусам маргинальных гостей. Сначала они остановили выбор на спаниеле, потом – на хаски. После этого потребовали «кавказца» или ньюфаундленда. В процессе их метания от вольера к вольеру сотрудники приюта все больше утверждались в мысли: пришедшим нельзя доверить ни одно живое существо. Экскурсия на этом закончилась.

Мужчина и его спутница (с гипсом на руке) требовали выдать им породистую собаку и пришли в ярость, не найдя такой. Фото: «Омские хвостики»

Третий посетитель, сопровождавший агрессивную парочку. Фото: «Омские хвостики»

- Вернувшись в помещение клиники, двое мужчин отправились на перекур, при этом громко и матом вещая: «Что за приют [...]! Ни одного породистого щенка!». Причем это самый лояльный фрагмент их диалога, – рассказывают сотрудники приюта. – В это время девушка пыталась выбрать, так сказать, из того что есть... Мы, естественно, отдавать этим людям ни одно живое существо из нашего приюта не собирались точно. Так как неопределенность желаний (и разношерстность), агрессивное поведение всех троих людей не располагали к себе сотрудников. Не дай Бог, им в каком-либо приюте взять щенка.

Услышав отказ, посетители напугали девушек-ветеринаров, начав оскорблять их матом и воспользовавшись отсутствием в тот момент в приюте сотрудников-мужчин. Потом неожиданно начали требовать деньги на оплату такси и «морального ущерба».

В итоге самый неадекватный из троицы выместил досаду на входной двери и пробил в ней три дыры. При этом сопровождавшая его женщина с загипсованной рукой, даже не обернулась и не удивилась, увидев, что творит ее спутник. Это видно на записи с камеры наблюдения, установленной в клинике приюта. Вероятно, такая ситуация в их семье – обыденность.

- Все тут строилось годами по малейшим крупицам! И так просто, совершенно безнаказанно выбили нам дверь! Она в огромных дырах, расслоилась, восстановлению не подлежит, – жалуются волонтеры. – Вот делаешь добро, за каждую жизнь борешься, а потом приходят, нападают и ломают! Сами себе напридумывали каких-то кавказцев, ньюфов в приюте, а мы виноваты...

В комментариях группы приюта в соцсети уже нашлась девушка, которая предложила подарить волонтерам точно такую же дверь взамен разбитой.

Также сотрудники сообщили, что вызвали на место полицию и написали на агрессивных гостей заявление. Также они разместили фото нападавших, чтобы предостеречь коллег из других приютов.

Сотрудники приюта вызвали на место полицию, но дебоширы, устроившие дебош, уже скрылись. Фото: «Омские хвостики»

Дверь восстановлению не подлежит. Фото: «Омские хвостики»

Напомним, приют «Омские хвостики» появился в 2014 году. Его основатель Мария Кононович стала руководителем зоозащитной организации неожиданно даже для себя. Юная на тот момент девушка не смогла остаться равнодушной к истории с собачьим «лагерем смерти» на Барабинской, которая потрясла весь Омск. Там животных содержали в чудовищных условиях. Все они без исключения были обречены на мучительную смерть от голода и жажды. Если кратко, бродячих собак туда сводили с улиц и оставляли умирать взаперти, получая при этом от государства деньги за их содержание. Общественность об этом узнала благодаря фото и видео с места, которые сделала Маша.

Это страшное место все-таки закрыли, а обнаруженным там 106 собакам грозило усыпление. Мария часть из них смогла оперативно пристроить, остальных решилась взять себе. Потом постепенно построила приют, который до сих пор существует исключительно на пожертвования неравнодушных людей и постоянно находится на грани выживания.

Узнать, как помочь приюту, можно здесь.

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Началось все с поста волонтера Марии Кононович.

Девушка написала о своем посещении некоего приюта на улице Барабинская, 42/1. О существовании этого пункта временного содержания собак, которых отлавливает «Спецавтохозяйство», она узнала от работавшего там знакомого. И ехала туда познакомиться с «коллегами-зоозащитниками», узнать, нужна ли им какая-нибудь помощь. (Подробнее...)