Последствия штормового ветра в Омске: Поломанные деревья, вырванные окна и столбы пыли

Омск накрыло пылевой бурей. Дожди прошли только за городом. Фото: ВКонтакте

О резком ухудшении погоды омичей предупреждали еще накануне ночью, но тогда непогода прошла стороной. А вот уже днем добралась до Омска и некоторых районов области. За считанные минуты погода испортилась: поднялся ветер, небо потемнело, угрожая дождем.

- Тут очень сильный ветер, по звуку, наверное, слышно. Даже гаражи стучат, пыль поднялась, - комментируют омичи, находящиеся в районе Кирпичного. Там действительно бушевал сильный ветре, который гнул многолетние тополя к земле. А пыль поднялась такая, что не было видного горизонта. Омичи даже переживали, что одним из порывов вырвет телефон из рук.

Также быстро погода испортилась и в районе Левого берега. Там из-за сильного ветра, поднявшего клубы пыли, уже с трудом можно было разглядеть соседние многоэтажки. Родители уже завели всех детей домой. И не удивительно, под такими порывами ветра тяжело даже на ногах устоять, не то что гулять с друзьями.

Из-за пыли, которую поднял сильный ветер, сложно было различить дома на горизонте. Фото: ВКонтакте

- У меня в районе он уже был, там у моего соседа сверху окно вырвало, оно упало. Повезло, что на асфальт, - рассказывают о последствиях урагана в соцсетях.

Под порывами ветра не устояли и некоторые деревья. Большие ветки отломились и упали прямо на дорогу, перегородив путь водителям.

- Вот, дерево упало рядом с нами, когда мы в обратную сторону проезжали, - рассказал автор видео.

Дерево упало прямо на пешеходную дорожку. Никто не пострадал, но вот пройти там теперь сложно. Фото: ВКонтакте

А другое дерево чудом не пришибло никого из прохожих. Ствол надломился и упал прямо поперек пешеходной дорожки.

Резко ухудшилась и погода в районах. В городе обошлось без дождя, а вот некоторые жители сел в Одесском районе не успели добежать до укрытия и попали под сильный ливень. Порывы ветра кидали крупные капли в разные стороны, поэтому спрятаться где-нибудь под навесом точно не получилось бы.

Пылевая буря за городом тоже приобрела совершенно другие масштабы. Вот где точно ничего не было видно из-за поднявшейся в воздух грязи.

Сейчас ветер немного утих, но синоптики не советуют расслабляться. В Омске и области еще возможны дожди с градом и ночные заморозки.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня 18 мая местами по Омской области ожидается опасное явление: очень сильный ветер порывами до 26 м/с, дождь, гроза и град. В связи с этим Главное управление МЧС России по Омской области призывает соблюдать осторожность на улице. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций следует немедленно сообщить по телефону 101, - обращаются к омичам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.