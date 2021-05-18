В благодарность за подвиг

День Победы – тот праздник, который в нашей стране отмечают с особым чувством, весь война коснулась каждой семьи. В канун 76-летия Победы Омское региональное отделение Российского Фонда ветеранов, совместно с Министерством труда и соцразвития Омской области при поддержке ОТП Банка провели два праздничных мероприятия для ветеранов Омской области: премьерный спектакль «Апрельский романс» в «Пятом театре» и праздничный концерт в ДИ им. Малунцева.

- Такие встречи, посвященные Дню Победы мы проводим каждый год, за исключением прошлого года, когда это не позволила сделать пандемия, - рассказывает председатель омского регионального отделения Российского Фонда ветеранов Татьяна Игоревна Масленникова. – Мы очень благодарны ОТП Банку, с которым сотрудничаем уже порядка 20-ти лет. Это очень важно и ценно, что в банке заботятся о ветеранах и уделяют им такое внимание. Людям приятно, что их ценят и о них помнят.

- Забота о ветеранах – наша святая обязанность. Мы все в неоплатном долгу перед людьми старшего поколения, которые выстояли в те тяжелые времена. Благодаря им мы живем сегодня. Потому для коллектива ОТП Банка приоритетом всегда была забота о ветеранах войны и тружениках тыла. Таким образом мы хотим выразить огромную благодарность этим людям и сделать их сегодняшнюю жизнь лучше и радостнее. – сказал директор филиала «Омский» ОТП Банка Андрей Михайлович Камионко.

Тема, которая легла в основу спектакля «Апрельский романс», близка Омску, ведь в военное время именно в нашем городе располагался большой эвакогоспиталь, где лечились и восстанавливали здоровье сотни солдат. Об их судьбах и рассказывает спектакль. В день премьеры в «Пятом театре» собрались ветераны со всей области. Люди приехали даже из отдаленных районов региона. В фойе театра царила приподнятая праздничная атмосфера. Баянист в гимнастерке играл мелодии военных лет, люди с удовольствием ему подпевали. Здесь же раздавали георгиевские ленточки, а ОТП Банк проводил викторину на военную тематику. Ветеранам задавали вопросы, которые касались истории Великой Отечественной, и они с большим интересом отвечали на них, порой открывая для себя новые грани подвига советского народа и получая в подарок на память о мероприятии брендированную продукцию ОТП Банка.

- Замечательно, что нам устраивают такие праздники! - поделилась впечатлениями ветеран труда Валентина Виссарионовна Глущенко. – На эти мероприятия люди приезжают с большим удовольствием и всегда уходят с них радостные и благодарные. Потому что многие сидят дома безвылазно, а тут такая возможность выйти в люди. Кроме того, очень приятно осознавать, что что-то делается специально для нас.

Праздничная викторина от ОТП Банка ждала и тех ветеранов Советского округа, которые пришли на праздничный концерт в ДИ им. Малунцева. Они приняли в ней участие до начала мероприятия, а потом с удовольствием послушали праздничный концерт, где звучали песни военных лет, песни из кинофильмов о войне – все те, что они так любили, когда были молодыми. У многих на глазах блестели слезы. Но это были слезы радости.

- Хочется пожелать вам здоровья, счастья и успехов и поблагодарить за ту огромную работу патриотическому воспитанию молодежи, которую вы проводите, - сказал депутат Государственной Думы, герой России, Дмитрий Сергеевич Перминов, приветствуя ветеранов в «Пятом театре». – А также сказать слова благодарности тем партнерам, благодаря которым мы сегодня проводим эту акцию – Министерству труда и соцразвития Омской области, Фонду им. Манякина и ОТП Банку. Мы и дальше будем работать совместно на благо наших жителей, омичей!

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