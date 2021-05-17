Дождь, град и похолодание: Какая погода ждет омичей на грядущей неделе

Синоптики прогнозируют резкие скачки температуры. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прошедшие выходные порадовали омичей летней жарой. Погода держалась солнечная и жаркая, столбик термометра днем поднимался до +30 градусов. Такая же тенденция сохранится и в начале недели. Сегодня за окном стоит такаяже жаркая погода. А вот завтра, 18 мая, омичам обещают сильные осадки. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует сильный дождь, местами с грозой и градом. Правда сильно еще не похолодает. Обещают от +26 до +30 градусов днем. МЧС напоминает, что грозу и град лучше пережидать в помещении, но если непогода все же застала вас на улице, то не стоит находиться вблизи линий электропередач и рекламных щитов. А также во время грозы не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями.

Значительно похолодает в среду, 19 мая. Днем будет всего +19, а ночью около +10 с дождем. Но холоде всего будет в четверг. Ночью в отдельных районах синоптики обещают похолодание до -3 градусов. Но в обычное время температура ночью будет от +2 до +7, а днем поднимется до +17. Прогнозируют осадки и в конце недели перед выходные, которые вновь будут жаркими.

Синоптики передают, что в субботу, 22 мая, днем потеплеет до +29, а в воскресенье воздух и вовсе прогреется до +31. По ночам будет чуть прохладнее, около +18 градусов.